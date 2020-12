Dansk svendestykke lover medaljer

DET DANSKE landshold er tilbage i verdenseliten efter den overvældende og overbevisende sejr over storfavoritterne fra Rusland. Et perfekt indstillet dansk landshold rystede ikke på hånden men gjorde langt hen ad vejen alt rigtigt i et hæsblæsende opgør, hvor den danske landstræner Jesper Jensen hele tiden var et skridt foran sin kollega på den russiske bænk. Landsholdet er i en semifinale for første gang siden 2016.

DANMARK mistede ellers det første overtalsspil og havde flere forhastede indspil til stregen. Det kostede mange kræfter at rette op på fejlene, og det betød, at russerne hang på gennem det meste af halvlegen. Ærgerligt, for man sad med fornemmelsen af, at storfavoritterne kunne rystes fra start. Men efter et par russiske udvisninger lykkedes det Danmark at slå et lille hul.

DER BLEV spillet vanvittigt hurtigt i det etablerede angrebsspil, hvor Mie Højlund rev og flåede det russiske forsvar fra hinanden. Hun spillede sine medspillere til gode muligheder, men desværre havde både Mette Tranborg og Mia Rej længe svært ved at udnytte de gode chancer.

IGEN GREB Jesper Jensen hurtigt ind fra bænken. Han så hurtigt, at Tranborg havde store problemer i begge ender af banen. I forsvaret blev hun flere gange sendt ud i forhallen efter pølser af den strålende russiske playmaker Daria Dmitrieva, som længe var den eneste russer, der for alvor kunne ryste den danske defensiv.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft blev undervejs skudt i hovedet, men hun vendte stærkt tilbage og lukkede sit bur. Foto: Lars Poulsen.

LANDSTRÆNEREN møblerede rundt på sit forsvar og flyttede den godt kæmpende Kristina Jørgensen over som højre back. Det tæmmede russerne for en stund. Og da energibundtet Rikke Iversen kom ind i midterforsvaret ved siden af Line Haugsted blev russerne ganske enkelt båret ud på den anden side af tremeteren.

GENNEM HELE første halvleg virkede Danmark til at være i kontrol, og det var Jesper Jensen og hans tropper, der bestemte kampens tempo. Nok fik holdet ikke så mange kontramål som håbet, men det evige tryk op gennem hele banen sugede kræfterne ud af russerne, der undervejs da også skiftede stort set hele holdet ud. Det var et voldsomt fysisk slag, som havde fortjent en fyldt Boxen.

EFTER PAUSEN fortsatte danskerne med at trykke på. Det blev til en række lette mål i andenbølgen, mens russerne måtte kæmpe hårdt for hver eneste scoring. Man kunne se, hvordan Rusland mistede luft og energi, mens de skiftende danske angrebsspillere fik lettere ved at komme til deres afslutninger. Perfekt taktik af den danske landstræner, der sammen med sine spillere har præsteret et svendestykke ved denne slutrunde. Det ender med metal. Det er jeg ikke i tvivl om. Spørgsmålet er blot, hvilken karat, det skal være af.

NU VENTER Norge i semifinalen, og det er et hold, som Danmark har haft det svært med i mange år. Men en gang skal det jo ske, og hvorfor ikke på fredag? Nu er der tanket selvtillid, og med sejren over Rusland har det danske hold bevist overfor sig selv, at det kan bide skeer med de største hold. Og jeg er sikker på at Jesper Jensen også har en overraskelse i ærmet til nordmændene. Præcis som han havde det i kampen mod Rusland.

Skandale: Dansk modstander burde ikke have været med

- De er ikke trætte af træneren - endnu