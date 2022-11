DBU faldt til patten

DBU VALGTE at søge tilladelse i stedet for tilgivelse. Og i virkeligheden har vi blot været vidner til et taktisk spil, hvor fodboldforbundet forsøgte at vise sin gode vilje velvidende, at det ikke havde nogen gang på jorden.

Torsdag meddelte DBU, at FIFA har forbudt landsholdet at bære træningstrøjer ved VM med budskabet Human Rights for All – og på dansk - menneskerettigheder for alle. Det er i sig selv et helt ufarligt budskab, som ingen burde være uenig i. Men FIFA betragter det som et politisk budskab og har sagt nej. DBU faldt med det samme til patten, og jeg er ikke i tvivl om, at DBU’s lovfortolkere godt var klar over, at det ville ende sådan.

SÅ VI KAN ikke bruge stuntet til ret meget andet end at notere, at vi stadig mangler at vide, hvordan DBU vil slå et slag for migrantarbejderne i Qatar, når slutrunden begynder lige om lidt. Havde DBU valgt at lade spillerne trække i de ’forbudte’ trøjer og taget den bøde fra FIFA, der ville følge med, havde det dog vakt både opmærksomhed og en vis respekt. Nu er det bare ligegyldigt.

Det er lidt på samme måde som med de sorte dragter, landsholdet var iklædt mod Kroatien i Nations League. Ingen forstod hvorfor. Ikke før spillerne var rejst hjem igen, og Hummel så proklamerede, at vi skulle betragte dragten som et omvandrende sørgebind som en reaktion på de mange døde migrantarbejdere i Qatar. Men sådan havde DBU ikke opfattet det, og spillerne åbenbart heller ikke.

Landsholdet spillede i sort mod Kroatien. Det var der ingen, der forstod. Foto: Lars Poulsen.

NOGEN synlig og stærk strategi er ikke til at få øje på. Men respekt for at DBU’s sponsorer kører med lav profil i Qatar og respekt for at DBU kun sender den sportslige sektor afsted og ikke arrangerer fanaktiviteter i Qatar.

Men landsholdet burde havde brugt samlingen omkring de sidste Nations League-kampe til at sende et budskab til både FIFA og Qatar. Præcis som det australske landshold har gjort det i en video, hvor der i klar tale bliver taget stilling til de mange brud på menneskerettighederne i Qatar.

HUMMEL OG DBU sender åbenbart ikke på samme sekvens. Det gør heller ikke alle i DBU-systemet. Danmarks tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt er formand for DBU’s Governance og Udviklingskomité. Hun mener, at både det officielle Danmark og tusindvis af fans skal rejse til Qatar for at holde en fest med landsholdet.

Det er langt fra den melodi, DBU’s ledere spiller. Men Thorning-Schmidt går totalt i udbrud i en kronik i Berlingske og skriver blandt andet:

’Det officielle Danmark skal være til stede i Qatar. Selvfølgelig skal de tale menneskerettigheder, hvis de møder regeringen i Qatar og mødes med oppositionspolitikere.’

JEG VED ikke, hvor den tidligere statsminister har sine informationer om Qatar fra. Men Qatar er et diktatur. Der er ingen opposition. Man mødes ikke bare lige over en glad kop kaffe for at tale om menneskerettigheder.

Helle Thorning har et alternativt syn på, hvordan situationen i Qatar skal tackles. Foto: Ritzau Scanpix.

Thorning-Schmidt skriver også:

’Hvis det stod til mig, fyldte vi de stadions med skønne danske fans i al vores mangfoldighed. Jeg tror for eksempel, det ville være en kæmpe inspiration for kvinder og piger i Qatar, hvis de kunne se tusindvis af danske, rød-hvid-regnbueklædte kvinder i al vores fodboldentusiasme og glæde.’

VIRKELIGHEDEN er, at LGBTQ-personer ikke er velkomne i diktaturstaten. Homoseksualitet er forbudt, og der er forfærdelige eksempler på, hvordan homoseksuelle er blevet mishandlet i Qatars fængsler. Men ingen fans overhovedet kan bare slå sig løs i Qatar, som man plejer. Ægtepar kan heller ikke kysse og kramme på gaden, i fanzonerne eller på stadion. For det er også forbudt.

I værste fald går Helle Thorning-Schmidt emiren og hans sheikers ærinde. For de vil elske hvis danske ministre, fans og kronprins Frederik deltager i verdens største sportswashingshow, som bliver afviklet på de dødes grave.

