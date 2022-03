DBU-formandens solide selvmål

DEN ELLERS altid så smilende og informative DBU-formand lignede et rynket æble i hovedet, da han søndag meddelte, at billetsagen er lagt død. Jesper Møller burde have været en glad mand, thi han var lige blevet genvalgt som formand for en ny fireårig periode på unionens repræsentantskabsmøde i Silkeborg. Et klappekonvent helt uden mislyde.

MILLIONLØNNEN er sikret frem til 2026. Det samme er Jesper Møllers fede diæter som rejsende i fodboldens tjeneste til de store kongresser på de fine hoteller og med adgang til VIP-logerne på de største stadioner i verden.

MEN BILLETSAGEN er en sten i skoen på DBU-formanden, og den forsvinder ikke, bare fordi han siger det. Hvis den gjorde det, havde Statsadvokaten i København ikke i går bedt Københavns Vestegns Politi om at vurdere, om der skal indledes en efterforskning rettet mod DBU’s vicedirektør, Kenneth Reeh, som sammen med Jesper Møller er hovedpersonerne i billetballaden. Men det var præcis, hvad statsadvokaten gjorde.

OG VAR SAGEN død, ville politikere fra flere partier i Folketinget ikke fortsætte deres jagt på sandheden. For to uger siden blev der sendt en byge af spørgsmål til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Blandt andet spurgte Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand Peter Skaarup:

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Skaarup kræver svar i billetsagen. Foto: Henning Hjorth.

’Kan kulturministeren redegøre for de strafferetlige aspekter vedrørende tilsyneladende ulovlig anskaffelse af dyre fodboldbilletter via DBU’s konti, samt redegøre for, hvilke tiltag Kulturministeriet har og benytter ift. at sikre, at danske kulturmidler ikke misbruges af ansatte i DBU eller andre sports- og kulturforeninger?’

DET GANSKE skarpe spørgsmål kom i forlængelse af at en række juridiske eksperter i Tipsbladet og i Ekstra Bladet havde brugt ordet mandatsvig om særligt Kenneth Reehs håndtering af seks dyre billetter til Champions League-finalen i Milano i 2016. Kenneth Reeh tørrede stik mod alle regler regningen af på DBU.

KLOKKEKLART misbrug af DBU’s midler lød det fra Christiansborg, da spørgsmålene blev sendt afsted til kulturministeren. Hun har stadig ikke svaret. Ting tager tid, men da Jesper Møller i weekenden i Silkeborg meldte sagen død, fik det igen Peter Skaarup til at reagere:

’I Dansk Folkeparti mener vi, billetsagen i DBU er af principiel karakter. Derfor har vi også bedt kulturministeren om svar på, hvad denne agter at foretage sig i forhold til at forhindre, at den slags kan ske igen. Det er vigtigt, at der føres tilsyn med, hvordan offentlige støttemidler forvaltes og det er vigtigt at sørge for, at den slags sager opklares.’

Artiklen fortsætter under billedet...

Nu skal politiet kigge Kenneth Reeh i kortene. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

JESPER MØLLER sagde i Silkeborg, at der ikke er behov for at undersøge noget, og han tilføjede:

’Vi har haft en forvaltningsmæssig og juridisk, kritisk revision, der har gennemgået vores regnskab. Sagen er lukket for vores vedkommende.’

DET FIK partiet Frie Grønnes talsmand Sikandar Siddique til at opfordre DBU til at vise åbenhed:

’Lad os se den kritiske revision, så offentligheden selv får muligheden for at vurdere, om der er helt ‘styr på biksen’. Men alle de problematiske sager, der har præget fodboldverdenen de seneste år, er der brug for, at nogen går forrest og sørger for gennemsigtighed. Det kunne DBU passende tage på sig her.’

SAGEN ER altså langt fra død. Her på bladet har vi længe opfordret DBU til at iværksætte en ekstern undersøgelse af sagen. Det har unionen afvist. Sikkert fordi det vil afsløre, at Jesper Møller har meget svært ved at forholde sig til fakta.

DA EKSTRA BLADET første gang – 8. marts sidste år – spurgte Jesper Møller til sagen, kunne han intet huske. Han ville ikke vedkende sig sine mails i affæren. Det selvom han i 2016 bestilte de seks billetter hos UEFA.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller kan ikke huske sine egne mails. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

JESPER MØLLER fik DBU til at lægge de 20.000 kroner ud, og beløbet blev trukket i hans løn. Det endte dog med, at han alligevel ikke skulle bruge billetterne, og derfor fik han sine penge tilbage.

I STEDET havnede billetterne hos DBU’s vicedirektør Kenneth Reeh og fem andre mænd, som ikke har noget med DBU at gøre.

DE SEKS betalte ikke for billetterne. Kenneth Reeh tørrede regningen af på en driftskonto hos DBU. Siden forklarede DBU’s ledelse, at billetterne efterfølgende var blevet betalt af de seks fodboldturister. Det viste sig ikke at holde stik.

DET VAR en fejltagelse, meddelte DBU, som i juni sidste år hævdede, at der endelig var sendt en faktura til de seks mænd. Det har DBU dog ikke villet dokumentere. I stedet melder Jesper Møller sagen lagt død. Det kan vise sig at blive et selvmål. Forhåbentligt kommer man stadig længst med ærlighed.

