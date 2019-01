De afrikanske mestre skal løbes over ende

KAMPEN MOD Chile i Royal Arena var en pragtfuld appetitvækker. Men i aften bliver det anderledes alvorligt, når det danske landshold møder de 10-dobbelte afrikanske mestre fra Tunesien.

Tunesien vandt også den seneste udgave af Afrika Cup med en finalesejr over Egypten, og det er et hold, landstræner Nikolaj Jacobsen har stor respekt for. Med god grund.

SELV OM det danske landshold møder frem fuld af selvtillid, er der alligevel en smule malurt i bægeret. Tidligere i dag blev en skadet Hans Lindberg pillet ud af truppen og erstattet af Johan Hansen. Nikolaj Jacobsen må kun udskifte tre spillere i løbet af turneringen, og det betyder formentlig, at Hans Lindberg er færdig ved VM.

I forvejen er Henrik Toft Hansen på sidelinjen. Han forventes at blive klar til kampen mod Norge i næste uge, og skiftes han ind i truppen, vil der kun være en udskiftning tilbage. Den er Nikolaj Jacobsen nødt til at holde i hånden i tilfælde af, at en af målmændene skulle blive skadet.

Hans Lindberg jubler efter en scoring mod Chile. Nu ser hans VM ud til at være slut. Foto: Jens Dresling

TILBAGE TIL aftenens kamp. Der er absolut ingen grund til at undervurdere afrikansk håndbold. Således så vi i går Angola – nummer tre ved de afrikanske mesterskaber – slå Qatar, som var i VM-finalen for fire år siden. Angolas sejr er den hidtil største overraskelse ved VM. Egypten var også tæt på at overraske, men tabte dog knebent til de svenske favoritter.

Når det er sagt, vil alt andet end en dansk sejr i aften være en katastrofe. Og den tror jeg ikke indtræffer. Dertil er der alt for meget kvalitet på det danske hold, og efterhånden er truppen så rutineret, at ingen modstandere bliver undervurderet.

Tunesiens Jihed Jaballah i rød trøje vejer 119 kilo. Når han får fat i bolden, er han nærmest umulig at holde. Han bliver en håndfuld for Danmark lørdag aften i Boxen. Foto: Ritzau/Scanpix

VI KAN forvente en fysisk kamp. Tunesien spiller hårdt og indkasserer mange udvisninger. Mod Norge fredag aften var det dog ikke brutalt. Tuneserne indkasserede ganske vidst fem udvisninger, men det skyldtes snarere dårligt forsvarsspil end egentlige bissestreger.

I den danske lejr forlød det i går, at det havde været svært for Nikolaj Jacobsen at finde noget videomateriale, hvor Tunesien havde seks spillere i forsvaret.

Fortsætter Tunesien den linje, vil det være en gave til det danske landshold. I hele forberedelsesfasen har Nikolaj Jacobsen trænet overtalsspil, og vi så i de to testkampe mod Ungarn, hvor dygtigt det blev ført ud i livet.

NORMALT er det Mikkel Hansen, det styrer overtalsspillet, men i hans fravær blev ansvaret lagt hos Nikolaj Markussen. Det klarede den lange mand fra BSV til topkarakter. Jeg mindes ikke, at Danmark missede et eneste overtalsspil. Heller ikke mod Chile i torsdags var der slinger i valsen.

Her var det danske kontraspil et andet vigtigt våben. Jeg talte 20 kontramål ud af de 39 danske scoringer. Så mange kommer vi næppe op på mod Tunesien, men også den del af spillet har Nikolaj Jacobsen fået fintunet.

Tunesien skifter ud i forsvar/angreb, og det udnyttede Norge i aftes kynisk til en række flotte kontramål. Tunesien blev løbet over ende, og det ligner en disciplin, Danmark roligt kan kopiere i aften.

Casper U. Mortensen er en af hurtigløberne, der skal sikre mange kontramål. Foto: Jens Dresling

FØR VM-TRUPPEN blev samlet i december, var mange usikre på, hvilken fysisk stand forsvarskrumtappen René Toft Hansen egentlig var i. Han er ikke på 100 procent. Han skal have sine pauser. Men han er stærkt på vej.

Heldigvis er der gode afløsere. Den 24-årige Simon Hald imponerede mod Chile i både forsvar og angreb. Fysisk virker han til at være lige så stærk som René Toft, og hvor han tidligere har brændt for meget, var han denne gang sikker i sine afslutninger.

KAMPEN I aften i Boxen i Herning bliver en anderledes hård affære end opgøret mod Chile i København. Danmark bliver for alvor testet, og vi får at se, hvor Nikolaj Jacobsens mandskab egentlig står.

Sammen med Norge og Danmark virker nordafrikanerne til at være gruppens stærkeste hold. Holder det stik, vil en sejr i aften betyde, at Danmark tager pointene med over til mellemrunden. Og Danmark vinder i aften. Det er jeg ikke i tvivl om.

