De gjorde håndbold til kunst

De kunne have spillet for evigt - så smukt var det - da Danmark slog Spanien 35-33 og spillede sig i finalen ved VM

FOR EVIGT, måske for evigt drønede ud af højtalerne i kæmpehallen i Kairo, da Danmark i endnu en fantastisk og vild håndboldkamp besejrede et fremragende hold fra Spanien i semifinalen ved VM. For min skyld måtte de gerne have spillet for evigt.

FOR DET GIVER kuldegysninger det her. Det var bare en fænomenal flot håndboldkamp mellem turneringens to bedste hold. Og det er ikke for at tage noget fra Sverige, som Danmark møder i finalen søndag. Tillykke til Sverige med at nå så langt. Det er en kæmpe overraskelse, men fortjent efter et flot VM-forløb.

MEN DANMARK og Spanien giver bare hinanden ufatteligt tætte kampe på et ekstremt højt niveau. De gør sporten til kunst, og det er jo skaktræk på skaktræk, der afgør tingene. To håndboldhjerner på de to trænebænke i skikkelse af Nikolaj Jacobsen og Jordi Ribera udfordrede hinanden gennem hele opgøret, hvor Danmark konstant var en knivspids foran.

NIKOLAJ JACOBSEN overraskede alle ved at begynde kampen med at spille syv mod seks. Den var der ingen, der havde set komme. Det gav Danmark en fin åbning på kampen, og fik sat Spanien under et voldsomt pres.

MEN SPANIEN er et rutineret hold, som hurtigt fik rystet overraskelsen af sig. De spanske fløje og stregspillere viste stor klasse. Dem havde Niklas Landin ikke styr på. Selv om Danmark undervejs i halvlegen kom foran med fem mål, manglede der de redninger, som gjorde, at Danmark for alvor kunne slå hullet.

SPANIEN BED sig fast, og det blev på engang en både målrig og taktisk affære. Når Spanien gik frem i en 5:1, spillede Danmark seks mod syv. Når Spanien stod fladt boltrede Mikkel Hansen sig. Han revancherede sig i den grad for sin fadæse mod Egypten.

Morten Olsen spillede i perioder en fantastisk omgang håndbold. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

DANMARK havde ikke svært ved at komme til scoringer. Selv om Spanien er kendt for at have et rigtig dygtigt forsvar, så havde Mikkel Hansen og en velspillende Morten Olsen ikke svært ved at finde åbninger. Morten Olsen havde ikke spillet ret meget tidligere i turneringen. Det var det samme ved VM for to år siden, hvor han stort set havde tilbragt al tid på bænken inden semifinalen mod Frankrig.

DER BLEV han sluppet løs, og sammen med Mikkel Hansen og Rasmus Lauge kørte han Frankrig ud af hallen i Hamborg. Der var mindelser om det samme fredag aften i Kairo. Angrebet fungerede fint, men der var store problemer defensivt. Magnus Landin var udfordret på sin back af Alex Dusjhebaev, som lagde et voldsomt tryk. Midterforsvaret stod egentlig fint og fik afvist mange angreb, men selv om Spanien blev presset til afslutninger fra svære vinkler, så gik skuddene alligevel ind.

BLOT TRE redninger blev det til i første halvleg fra de skiftende danske målmænd, og det gjorde, at de snu spaniere aldrig slap taget. Danmark burde have ført med mere end to mål ved pausen. Det havde givet større ro, men det betød til gengæld, at Nikolaj Jacobsen måtte bruge pausen til at finde på nye løsninger.

HELDIGVIS fik Niklas Landin bedre fat efter pausen, og da Danmark blev ved med at score, blev føringen holdt. Men da Henrik Møllgaard fik sin tredje udvisning, smuldrede midterforsvaret, og det udnyttede Spanien klogt til en række flotte mål fra stregen.

SÅ BLEV det igen en gyser. Men atter var marginalerne med Danmark. Spanien ramte undersiden af overliggeren og Lasse Svan – hvem ellers – scorede det sidste mål og udløste dermed spændingen. Lasse Svan er for evigt en gylden matchvinder.

