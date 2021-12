De glemte at snøre sækken

OG DET var de olympiske mestre, som Danmark havde nede i sækken. Men den blev desværre ikke lukket til. Det rutinerede franske hold fandt løsninger til sidst i kampen, mens Danmark løb tør for kræfter og ideer. Da det hele skulle afgøres, blev der brændt og begået katastrofale tekniske fejl.

FRANKRIG SKIFTEDE godt midtvejs i anden halvleg forsvarsformation og gik frem i en 5:1-opstilling, og det kastede grus i det danske angrebsspil.

Da Jesper Jensen ville løse det ved at spille syv mod seks, gik det helt i fisk. Udvisninger og fejl tvang den danske landstræner til at ændre opstilling igen.

Hvis man skal bebrejde ham noget, så er det, at han ikke prøvede syv mod seks i de sidste fem minutter. Her formåede landsholdet kun at komme til afslutninger fra fløjen, og de voldte ikke den franske keeper problemer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Louise Burgaard i hård kamp om bolden. Desværre endte den på franske hænder. Foto: Lars Poulsen.

MEN NÅR nu tårerne er tørret væk, og spillerne igen kan trække vejret normalt, kan de se tilbage på en kamp, som beviste, at Danmark er tilbage blandt de allerbedste hold i verden.

Jeg siger det lige igen. Det var de olympiske mestre, der var nede i sækken. Et fantastisk indstillet dansk forsvar holdt i 55 minutter Frankrig fra fadet. Det var virkelig høj klasse.

At Danmark så ikke udnyttede mulighederne i den anden ende bedre, er voldsomt ærgerligt.

DER VAR FLERE muligheder før pausen for at slå et stort hul, men så kom der pludselig flere uprovokerede tekniske fejl. Det er børnesygdomme, der skal fjernes. Ellers var der meget at glæde sig over.

DET VIRKEDE således ikke til, at Frankrig havde forberedt sig på Line Haugsted. Underligt nok. For hun har været forrygende i kontrafasen gennem hele turneringen. Og i semifinalen gjorde hun præcist, hvad der passede hende. Hun var kampens bedste spiller.

Artiklen fortsætter under billedet...

Line Haugsted var kampens bedste spiller. Foto: Lars Poulsen.

DESVÆRRE mistede hun også kræfter til sidst i forsvaret, hvor der pludselig blev plads til den franske streg, Pauletta Foppa. Hun var ellers blevet skærmet af gennem hele kampen, men hun endte med at være den afgørende faktor, og hun scorede også sejrsmålet.

MEN DANMARK skal ikke rejse fra Spanien uden medaljer. Søndag står på bronzekamp. Søndag og sejr. Sådan må det være.