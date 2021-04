De var venner: 'Aldrig mødt en, der lyver så meget'

Gennem det sidste års tid har mange troet, at UEFA’s præsident Aleksander Ceferin og Andrea Agnelli, præsident for Juventus og for ECA, var sammen om at skabe fremtidens Champions League.

Det troede Ceferin også. Lige indtil søndag aften, hvor han opdagede, at han havde næret en slange ved sit bryst.

Her brød helvede løs i den europæiske fodboldverden, da 12 af de største klubber meddelte, at de var gået sammen om at lave deres egen lukkede europæiske superliga. Blandt de 12 er Juventus, og Agnelli benyttede samtidig lejligheden til at skride fra sin post i ECA.

Mandag eftermiddag på et pressemøde i Montreux i Schweiz tog Ceferin til genmæle. Han er gudfar til Agnellis yngste datter, men han nærer ikke længere varme følelser for Juventus-præsidenten.

Ceferin fortalte, at han siden 2019 havde arbejdet tæt sammen med ECA og Agnelli om fremtidens Champions League, men at Agnelli nu havde tilsluttet sig en gruppe af grådige mænd.

- Jeg har mødt mange mennesker i mit liv, men jeg har aldrig ført mødt typer som Ed Woodward fra Manchester United og Andrea Agnelli.

- Lad mig begynde med Woodward. Han ringede til mig torsdag aften, og sagde han var meget tilfreds med vores forslag til Champions League. Han støttede fuldt ud reformerne. Det eneste han ønskede at snakke om, var finansielt fairplay. På det tidspunkt havde han allerede skrevet under med de 12.

- Andrea Agnelli er en af de største skuffelser. Jeg vil ikke blive for personlig, men jeg har aldrig mødt en person, der lyver så mange gange, som han har gjort. Jeg talte med ham lørdag eftermiddag. Han sagde til mig, at snakken om de 12 kun var rygter. Jeg skulle ikke bekymre mig. Han sagde, han ville ringe tilbage om en time, men derefter slukkede han for sin telefon.

- Grådigheden er så stor, at de menneskelige værdier forsvinder. I den gruppe handler det om selviskhed og for nogle også narcissisme. Vi har måske været naive i den forstand, at vi ikke var klar over, at vi havde slanger så tæt på os, men nu ved vi det og handler derefter.

- Men jeg kan forsikre, at UEFA og en hel fodboldverden står sammen mod den lille gruppe af selviske klubber, som udelukkende er drevet af grådighed. Det er ikke kun fodboldverdenen, der står sammen. Der samme gør regeringer, hele samfundet og vores kultur. Alle vores 55 medlemslande er imod den kyniske plan, som er det modsatte af, hvad fodbold burde stå for.

- Vores sport er blevet den største i verden, fordi den bygger på åben konkurrence. Vi vil ikke tillade, at det bliver ændret.

- Hvis den lukkede liga bliver til noget, vil spillerne blive udelukket fra at spille på deres landshold. Det gælder i alle kampe ved alle turneringer.

- UEFA sender 90 procent af sit overskud tilbage til fodbolden. Ikke kun til eliten, men til kvindefodbolden og til græsrødderne. Superligaen handler kun om penge til de 12 klubber, som jeg ikke engang vil kalde det beskidte dusin.

- Det som de 12 præsenterer er en spytklat i ansigtet på alle fodboldelskere, men vi vil ikke tillade, at de tager fodbolden fra os.

Tirsdag vil UEFA undersøge, om det er muligt at smide klubber blandt de 12 ud fra de nuværende turneringer i Champions League og Europa. Det handler blandt andet om Real Madrid, Manchester City og Chelsea i Champions League. Sker det vil PSG være det eneste hold tilbage.

- Vi vil lave alle de sanktioner, som er mulige. Mit udgangspunkt er, at det skal ske så hurtigt som muligt og fra alle vores turneringer, sagde Aleksander Ceferin.