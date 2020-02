De vil smadre UEFA

DEN SENESTE uge har budt på en dramatisk begivenhed, som druknede lidt i Martin Braithwaites overraskende skifte til Barcelona.

Tillykke til Braithwaite og Barcelona og tilbage til begivenheden, som kan kan få voldsom stor betydning for klubfodboldens fremtid.

Manchester City blev udelukket fra Champions League i to år og har efterfølgende nærmest erklæret krig mod UEFA. Den engelske klub, som er ejet af sheikerne i Abu Dhabi, vil ikke erkende, at den har brudt UEFA’s regler om Finansiel Fair Play.

NÅR MAN læser de mange udtalelser, som sheikerne er kommet med gennem årene, er det tydeligt, at de overhovedet ikke bryder sig om Fair Play-reglerne, der skal sikre, at klubberne har en forholdsvis fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Det må ikke være sådan, at en rig ejer uhæmmet kan skyde mange milliarder ind sin klub for at kunne købe de bedste spillere på markedet.

Manchester City er blevet dømt for at foregive, at penge fra ejerne i Abu Dhabi var indtægter fra klubbens sponsorer. Som i øvrigt også i flere tilfælde er fra Abu Dhabi.

Desuden er klubben blevet dømt for ikke at have samarbejdet med UEFA’s efterforskere i opklaringsarbejdet. Det har samtidig kostet en bøde på 225 millioner kroner.

MEN HVIS klubben ikke vil spille efter UEFA’s regler, hvad kan den så gøre? Ja, vi har jo ofte hørt de store klubber true med at bryde ud og lave deres egen lukkede luksusliga. En anden mulighed er at gå sammen med FIFA, hvor præsidenten, Gianni Infantino, er helt vild i varmen for at få kontrol over klubfodbolden.

Infantino vil gerne have fat i klubfodbolden. Foto: Jonathan Ernst

Og Infantino har før vist, at han har meget større forståelse for sheikernes lyst til at spendere deres oliemilliarder på det smukke spil. Infantino har også lettere ved at tilgive.

DET FIK vi et tydeligt bevis på tilbage i 2014, hvor Manchester City første gang blev dømt for at overtræde de økonomiske spilleregler. Klubben havde i 2012 og 2013 et underskud på 1,3 milliarder kroner, hvor grænsen var sat til et underskud på 330 millioner kroner.

Dengang var Gianni Infantino generalsekretær i UEFA, og han var med til at sikre, at City slap med en bøde på 430 millioner kroner. Desuden skulle klubben reducere Champions League-truppen fra 25 til 21 spillere. Men de fik lov til at spille Champions League.

På samme måde hjalp Infantino i sin UEFA-tid også franske PSG igennem en lignende sag, uden at det kostede udelukkelse fra Champions League.

I den aktuelle sag ved Manchester City således, at der kan være en mulighed hos FIFA, der allerede har barslet med et nyt klub-VM i 2021 med 24 hold. Der er også tanker fremme om at lave en global liga med de bedste klubber som et modsvar til UEFA’s Champions League.

MEN FØRST vil Manchester City tage kampen op mod UEFA. Siden dommen sidste fredag har klubben og dens tilhængere talt om et politisk komplot. Citys direktør, Ferran Soriano, sagde forleden i et interview med klubbens egen tv-station, at fansene kan være sikre på ting:

- For det første at anklagerne falske og for det andet, at vi vil gøre alt for at bevise det. Klubbens ejere har ikke tilført penge, som ikke er blevet deklareret korrekt. Men lige fra begyndelsen er vi blevet betragtet som skyldige, sagde Soriano.

Ferran Soriano til højre sammen med klubbens bestyrelsesformand, Khaldoon al-Mubarak fra Abu Dhabi. Foto: Ritzau Scanpix

HAN MENER også, at der har været tale om en hekseproces, hvor UEFA har igangsat undersøgelsen, har efterforsket den og siden også fældet dommen. Men det er nu en sandhed med modifikationer.

Det er et uafhængigt efterforskningshold, som har kørt sagen mod Manchester City. Den tidligere belgiske premierminister, Yves Leterme, har ledet efterforskningen. Med sig har han haft et hold af eksperter fra Spanien, Schweiz, USA, Slovenien og England.

AT MANCHESTER City ikke har meget til overs for efterforskningsholdet, blev afsløret i en lækket mail til det tyske magasin Der Spiegel i 2018. Efter at et medlem af UEFA’s uafhængige efterforskningsenhed var død, skrev Citys advokat Simon Cliff i mailen: ’one down, six to go’.

Det var stort set samtidig med, at klubbens bestyrelsesformand, Khaldoon al-Mubarak, blev citeret for at sige, at han hellere vil bruge mange millioner på advokater i de næste 10 år på at sagsøge UEFA, end at han vil betale en ny bøde.

HVIS DET udsagn står til troende, får vi en meget lang proces. Men først skal sagen for den internationale sportsdomstol, CAS. Her skal der træffes en afgørelse i løbet af sommeren og i hvert fald inden den nye Champions League går i gang til efteråret.

Taber City sagen ved CAS, kan klubben tage den videre til en domstol i Schweiz, hvor UEFA har sit hovedkvarter. Men så bliver der i hvert fald ikke noget Champions League for Manchester City i 2021-2021.

SOM NÆVNT kan Manchester City så i stedet finde nye legekammerater hos FIFA, hvor der bliver taget noget mere lempeligt på regelbrydere. Det har vi senest set med PSG-præsidenten Nasser Al-Khelaifi, som netop er blevet tiltalt i en større korruptionssag af den schweiziske statsanklager. Det er en større sag, hvor Al-Khelaifi risikerer en fængselsstraf.

Nasser Al-Khelaifi er kendt for at bruge mange penge. Her præsenterer han Neymar, som kostede en større herregård. Foto: Ritzau Scanpix.

FIFA havde selv en efterforskning i gang mod Al-Khelaifi i den selvsamme sag, men se om ikke det lykkedes for Gianni Infantino at få den landet så blødt som muligt.

I december sidste år blev FIFA orienteret om, at den schweiziske anklagemyndighed ville rejse en straffesag. Der fik i slutningen af januar FIFA til at reagere.

I en skriftlig meddelelse til anklagemyndigheden meddelte FIFA, at der var indgået en uspecificeret, ’mindelig aftale’ med Al-Khelaifi. Som en konsekvens af aftalen havde FIFA droppet de kriminelle anklager mod Al-Khelaifi.

Den engelske avis, The Times, skrev i går på baggrund af anonyme kilder, at Khelaifi havde betalt FIFA godt syv millioner kroner for at lade sagen falde.

PRÆCIS SOM Manchester City er også PSG tiltænkt en plads i FIFA’s nye Klub-VM, hvor deltagerne næppe bliver begrænset af nogen former for Finansiel Fair Play.

