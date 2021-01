De vilde unge

Anført af en række unge spillere vendte landsholdet et truende nederlag til en klar sejr på 31-28 over Norge i den første VM-test

SOM SÅ ofte før med den her slags testkampe, skulle der lige bankes noget rust af, inden der for alvor kom gang i den danske håndboldmaskine. En rigtig skidt og uskøn første halvleg blev efterfulgt af en fornøjelig anden omgang, hvor en række af de nye unge spillere for alvor fik sat deres præg på spillet. Norge var bedst før pausen. Danmark klart bedre i de sidste 30 minutter.

DET DANSKE forsvar havde fra kampens åbning store problemer med det norske stregspil, og i det hele taget er der meget at arbejde med rent defensivt for landstræneren. Nikolaj Jacobsen har ikke lagt skjul på, at han er blevet udfordret af afbuddene fra Rasmus Lauge og Henrik Toft Hansen.

SIDSTNÆVNTE var tiltænkt en helt central rolle i forsvaret som den fremskudte i en 5:1-formation. Her skulle Rasmus Lauge have dækket højre back. Sådan bliver det altså ikke, og i stedet blev Magnus Landin prøvet på backpladsen, mens Magnus Saugstrup i en periode fik lov til at øve sig som den fremskudte mand.

RIGTIG godt blev det aldrig i første halvleg. Uanset hvilken forsvarsformation Nikolaj Jacobsen forsøgte sig med, blev der alt for meget plads til de norske stregspillere. Især i rummet bag Magnus Landin, der tidligere er set noget stærkere i rollen som skraldemand i forsvaret. Men han har været ramt af corona og mangler stadig noget fysisk for at være på toppen.

HVIS DET ikke have været for en række store redninger af Niklas Landin, kunne nordmændene være gået til pause med er noget større forspring end tre mål, for angrebsspillet kørte heller ikke som smurt.

DET VAR tydeligt for enhver, at der manglede tempo i det etablerede angreb. Og afstemning. Landstræneren åbnede med en bagkæde med Mikkel Hansen, Mads Mensah og Nikolaj Øris. Det så tungt ud, og der manglede både rytme og temposkift. Det sidste fik holdet, da Jacob Holm blev sluppet løs på gulvet. Han har eksplosioner i sit spil, han trak flere straffekast og havde flere elegante indspil til stregen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Norge måtte bruge mange kræfter på at stoppe en blændende Jacob Holm. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

EFTER PAUSEN spillede Nikolaj Jacobsen ungt. Ind med Mathias Gidsel, Johan Hansen og Emil Jacobsen. Og med en mere og mere blændende Jacob Holm, blev der skruet op for både tempoet og charmen. Mads Mensah tog ivrigt del i løjerne, og her fik vi set, hvor stor bredde der er i den danske trup.

EFTER NOGLE indkøringsproblemer kom også overtalsspillet til at fungere, og nordmændene blev virkelig udfordret i deres forsvar. Det begyndte at ligne VM-form.

DET forbedrede angrebsspil smittede også af på indsatsen i forsvaret. Det blev taget bedre fat og lukket af for indspillene til stregen. Bemærkelsesværdigt var det, at forsvarsgeneralen, Henrik Møllgaard, stort set sad på bænken hele anden halvleg. I stedet var det bomstærke Simon Hald, der tog det store slæb i midterforsvaret. Det gjorde han overbevisende. At han så samtidig var 100 procent sikker på sine afslutninger i angrebet, beviser kun, at Danmark her har fået en ny tovejsspiller af meget høj klasse. Det begyndte haltende, for ikke at sige skidt. Men det endte godt og lovende her en uge før det bliver alvor ved VM i Kairo.

