Dejlig sejr i forfærdelig grim kamp

SÅ KOM VI hele registret igennem. En gyser af rang i Kairo, hvor de forsvarende verdensmestre spillede den hidtil dårligste kamp ved slutrunden. Danmark blev sat alvorligt på prøve af et egyptisk landshold, som spillede nærmest over evne. Det tvang Danmark helt ud i ekstremerne, herunder to omkampe og straffekast, men vi fik da bevis for, hvor meget moral der i den danske trup, som flere gange var på vej til lufthavnen.

NIKLAS LANDIN, som ikke tog noget i begyndelsen af kampen, hentede pludselig klasseredninger frem. Mathias Gidsel som lignede en ung dreng ved siden af de egyptiske klepperter tog et voldsomt ansvar på sine 21-årige skuldre, da Mikkel Hansen fejlede voldsomt, og var ved at smide det hele på gulvet. Gidsel var iskold, men han var ikke alene.

NU ER Nikolaj Jakobsens udvalgte klar til semifinalen fredag, og nu kan det blive til hvad som helst. Vi tager gerne guldet igen, men det kræver, at niveauet bliver løftet igen, og at spillet ikke bliver så langsomt, som det blev i perioder mod Egypten.

DANMARK åbnede her med et sløvt angrebsspil med mange afbrændere og tekniske fejl. Seks missede skud inden for de første 12 minutter var lige i overkanten, og det gav Egypten færten af, at de for alvor kunne udfordre de forsvarende verdensmestre. Det var især Mikkel Hansen, der lige skulle i gang efter flere dage med maveproblemer.

MED EFTERHÅNDEN kom der mere kul på den danske angrebsmaskine, og så snart boldomgangen blev hurtigere, kom det egyptiske forsvar i problemer. Det gav god plads på stregen til Magnus Saugstrup, der ret hurtigt i kampen afløste Simon Hald, som især havde forsvarsproblemer.

DET KAN man ikke sige om Magnus Saugstrup, der dannede en stærk fireblok med Henrik Møllgaard, Magnus Landin og ikke mindst Lasse Andersson, som bare bliver bedre og bedre i den danske defensiv. Desværre fik Niklas Landin ikke fat i ret meget i målet før pausen. Han nåede blot en enkelt redning, inden han byttede med Kevin Møller, der havde lidt større succes.

Så er der glæde. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

DET VAR tydeligt, at danskerne gerne ville løbe med egypterne, der ikke har noget voldsomt imponerende returløb. Det fik vi set beviser på, da Kevin Møller havde et par redninger, og når det danske forsvar elegant fiskede bolde. Så blev Egypten øjeblikkeligt straffet.

OGSÅ I den fase viste Lasse Andersson, hvor stor værdi han efterhånden har for holdet. Han har stort overblik, når han kommer i andenbølgen i kontrafasen, og især en aflevering bag over sit eget hoved til en fri Saugstrup på stregen var en lille genialitet.

MEN DANMARK fik aldrig rystet egypterne af. Der blev ellers slået et fint hul på tre mål lige inden pausen, men en ny stribe tekniske fejl, igen med en uheldig Mikkel Hansen i en kedelig hovedrolle, gjorde, at egypterne atter fik kontakt. Igen ved 25-23 var det muligt for alvor at tage kontrol over kampen. Men ak. Nye fejl gav Egypten nyt håb, og de skal da også roses for aldrig at slå op i banen. De kæmpede virkeligt for nationen.

OG NU BLEV det Danmark, der sled for at finde løsninger. Nikolaj Jacobsen forsøgte med syv mod seks, men det gik alt for langsomt og der blev spillet for tæt på forsvaret. Det gav egypterne mulighed for at bryde, og det gjorde de da også flere gange.

KAMPEN gik i både forlænget spilletid og straffekast. Så handler det blot om at have de koldeste hjerner og en målmand som Landin der fik vist, hvorfor han regnes som verdens bedste på posten. Tak til en anden veteran, Lasse Svan, som scorede på det sidste straffekast. Det reddede aftenen for Mikkel Hansen, som var ved at tabe det hele med sit unødvendige røde kort, og hele håndbold-Danmark.

