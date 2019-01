Den danske VM-forbandelse: Nu må det ikke kikse

DER ER intet, der overgår fodboldlandsholdets EM-guld i 1992, men vinder Danmark i aften VM-guld i håndbold, vil det resultat klemme sig ind som den næststørste danske præstation i en holdsport nogensinde.

Og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle kikse for Danmark. Jeg har stadig billederne fra fredag aften i Hamborg på nethinden, hvor et sprudlende dansk landshold fuldstændig kørte hen over de forsvarende franske verdensmestre.

Det var mageløst.

Første halvleg mod Frankrig er det bedste, jeg nogensinde har set et dansk landshold spille. Så perfekt. Så fejlfrit og så utrolig opfindsomt. En hel håndboldverden sad og så på med åben mund og polypper, og rammer landsholdet bare i nærheden af det niveau i aften, levner jeg ikke Norge mange chancer.

Det er ikke sagt i despekt for nordmændene, for vores nordiske brødre er fuldt fortjent den anden part i finalen. De har bare ikke det topniveau, vi så Danmark ramme i Hamborg. Det er der ingen i verden, der har.

DET VAR os, der opfandt håndboldspillet, men vi mangler guldet. Tre gange har landsholdet stået i en VM-finale. Tre gange er det blevet til sølv, men nu har Nikolaj Jacobsen forfinet spillet og tilført det en række nye indslag, som kamp for kamp kommer som en overraskelse for modstanderne. Fjerde gang må blive gylden.

Nikolaj Jacobsens håndboldhjerne er for viderekomne, og den måde, han har forvandlet holdets udtryk på, er respektindgydende. På forholdsvis kort tid og med kun ganske få samlinger har han formet en trup, som sprudler af spilleglæde og sejrsvilje. Her er der sammenhold for alle pengene, og der er ikke en eneste spiller, som ikke vil tage en for holdet.

DET KOMMER Norge til at mærke. Igen. Da holdene mødtes i det indledende gruppespil, var nordmændene heldige med at slippe med et nederlag på fire mål. Undervejs var de virkelig i knæ. Det må stadig sidde dybt i dem. Selvfølgelig er der nu tale om en ny kamp, men det er stadig på Danmarks hjemmebane i Fort Boxen med det vidunderligt medlevende publikum.

Efter semifinalen mod Frankrig dedikerede Nikolaj Jacobsen sejren til hele Håndbold-Danmark og til alle de frivillige ledere, som gør et stort stykke arbejde for stadig at udvikle danske talenter. Det var en meget smuk gerning.

I AFTEN i Boxen kan landsholdet betale tilbage ved at vinde guldet. Hele Danmarks håndboldguld. Efter ni sikre sejre i træk har jeg svært ved at se, hvorfor det skulle gå galt. Recepten på at slå Norge er klar. Det handler om at stoppe deres formidable kontramaskine.

Det lykkedes til fulde i de to landes første opgør. Det skal kopieres i aften. Og får vi en gentagelse af det angrebsspil, som Danmark serverede mod Frankrig, bliver det en lykkelig søndag på den jyske hede og over det ganske land.

