Den moralske VM-finale

DET VAR vildt, det var ekstremt, det var håndbolden taget til pyramidalske højder, da Danmark i den længste og tætteste kamp ved slutrunden overvandt værterne fra Egypten i kvartfinalen. Men der er ikke tid til at sunde sig. I aften går det løs igen.

UDEN AT forklejne hverken Sverige eller Frankrig, som mødes i den ene halvfinale, så ligner semifinalen mellem Danmark og Spanien den moralske finale ved VM. Det er de dobbelte europamestre og de forsvarende verdensmestre, der støder sammen i kæmpehallen i Kairo.

DANMARK har vundet samtlige sine syv kampe på vejen, mens Spanien undervejs satte et enkelt point til mod Brasilien. Spanien var også tidligere i turneringen i svære vanskeligheder mod Polen, men i de seneste kampe har holdet vist, hvorfor det er en fast del af verdenstoppen.

IKKE MINDST understreget i kvartfinalen mod et slidt hold fra Norge, der blev sendt hjem med et nederlag på 31-26. Det hører dog med til historien, at Norge fik skadet stjernen Sander Sagosen allerede i første halvleg, og det var mærkbart.

SPANIEN ER det mest rutinerede hold i verden. Og et af de ældste. 10 spillere i truppen er over 30 år, flere nærmere sig de 40. I gennemsnit har spillerne i den spanske trup spillet 100 landskampe. Stammen på holdet har således fungeret sammen i utallige år, og det er bare et godt håndboldhold, som er taktisk dygtigt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jorge Maqueda er en af de gamle rutinerede drenge hos Spanien. Her jubler han efter en scoring mod Norge i Kvartfinalen. Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

JEG TALTE i går med landstræner Nikolaj Jacobsen, der har stor respekt for det spanske landshold, som han senest mødte i en betydende kamp ved EM i Kroatien i 2018. Ved den lejlighed vandt Danmark efter en taktisk velgennemført kamp 25-22. Spanien endte dog med at vinde EM. Danmark blev nummer fire.

DET SKULLE gerne denne gang ende med dansk guld, og det er da heller ikke umuligt, selv om vi må forvente en meget tæt kamp. Selv siger landstræneren, at det er vigtigt at undgå fejl, for spanierne løber gode kontraer med deres dygtige fløje. Det har han ret i. Det er en enkel opskrift at passe godt på bolden, men man er også nødt til at sætte den på spil for at lukke op for spaniernes offensive forsvar.

OG SÅ ER vi tilbage ved kampen mod Egypten. Da Danmark så ud til at være i kontrol ved stillingen 16-13, var det fordi, Danmark i en periode havde fået løst det aggressive egyptiske forsvar. Det var med hurtige fødder og med godt stregspil.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der bliver brug for Mathias Gidsels hurtige fødder i aften. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

MEN DA det gik i stå efter pausen, var det på flade fødder og med en stribe tekniske fejl, og så var Egypten pludselig foran 18-17. Så der skal mere tempo på mod Spanien, for ellers lukker de spanske forsvarere de danske angribere ind i små zoner, og så går det hele i stå.

MIKKEL HANSEN kommer til at styre en del af det danske angreb, men er han stadig ikke fysisk helt på toppen efter sit maveonde, må han have pauser. Det giver mulighed for, at Jacob Holm kan danne bagkæden sammen med Mads Mensah og Mathias Gidsel. Det er garanti for fart over feltet.

NIKOLAJ JACOBSEN gav i går udtryk for, at Lasse Andersson kan komme i spil til angrebet. Andersson har et meget hårdt skud, og det vil givere flere facetter til det danske spil, hvis det tilføres flere mål fra distancen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lasse Andersson har imponeret stort i forsvaret ved VM. Nu kan han også få en rolle i angrebet. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

SELVSAMME Lasse Andersson har været et af de store positive indslag ved slutrunden. Han har udført et kæmpe arbejde i defensiven, hvor han ofte dækker for to, og så har han været en drivende kraft i den danske kontramaskine. Får han også tilspillet sig flere minutter i det etablerede angrebsspil, kan man for alvor tale om et gennembrud på verdensscenen.

SLUTRUNDEN har hidtil været en stor succes for dansk herrehåndbold. Spillere som Magnus Saugstrup, Mathias Gidsel, Emil Jakobsen, Emil Nielsen, Simon Hald, Jacob Holm og førnævnte Lasse Andersson har vist, at også fremtiden ser lovende ud. Der er mange gode år i det her hold endnu. Måske lige så mange som det spanske har gennemlevet.

LIDT FORENKLET kan man sige, at kampen i aften er de unge mod de gamle. Det er i hvert fald de to bedste hold i turneringen, der mødes. Den kamp kan Danmark godt vinde, hvis de ’gamle’ på det danske landshold, Henrik Møllgaard, Lasse Svan, Mikkel Hansen og Niklas Landin finder sammen med de vilde unge, og viser hvorfor de på hver deres position tilhører verdenseliten. Og det behøver ikke nødvendigvis at blive lige så spændende som onsdag aften.

