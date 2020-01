Den største frygt

DANMARK vandt over Norge, selv om der blev sjusket en del undervejs, men det værste ved de her optaktskampe, er frygten for nye skader. Men sådan er det selvfølgelig for alle hold.

FØR DET gik løs mod Norge var det en kendsgerning, at de to stregspillere og midterforsvarere, Simon Hald og Henrik Toft Hansen, ikke kommer med til EM. Det gør Casper U. Mortensen heller ikke. Det er altså tre af dem, der var med til at vinde VM.

PÅ SKADESLISTEN er også Lasse Svan og Rasmus Lauge, men de forventes dog begge at blive klar, når EM for Danmarks vedkommende begynder 11. januar i Malmø mod Island.

OG SÅ blev der usikkerhed om Magnus Landin, som mod Norge udgik i slutningen af første halvleg med en dårlig tå.

MEN VI kan altså konstatere, at fem VM-guldvindere sad ude mod Norge i Golden League-opgøret i franske Metz. Kunne man så se det? Både og.

JEG SAVNEDE især Rasmus Lauge i angrebsspillet. Det havde været rart at se ham fortsætte de fine takter fra VM, hvor han for alvor trådte ind på verdensscenen. Han lader sig ikke uden videre erstatte.

TIL GENGÆLD led forsvaret ikke synderligt under savnet af Henrik Toft og Simon Hald. Det skyldes blandt andet, at storebror René Toft var tilbage i landstrøjen. Han gjorde det fortrinligt i de perioder, han fik på banen, og i det hele taget virkede den danske defensiv ganske solid.

I MÅLET stod Jannick Green den måske bedste landskamp i meget lang tid. Holder han det niveau, så går Danmark ind til EM-slutrunden med to klassekeepere. Det er et meget godt udgangspunkt at begynde.

ANGREBSSPILLET var mere rustent. Hverken Mads Mensah eller Morten Olsen fik det til at fungere som playmakere. Der blev lavet flere tekniske fejl, end vi normalt ser fra de danske herrer,og især forivrede Lasse Andersson sig, da han fik muligheden fra anden halvlegs begyndelse.

MEN SOM halvlegen skred frem, spillede han sig op, og sammen med Jacob Holm, med de hurtige fødder, var han med til at vende kampen, da Norge så ud til at have medvind.

DER BLIVER kamp om de sidste to pladser til EM-Truppen. Hvis Rasmus Lauge og Lasse Svan som håbet bliver klar er de første 14 navne klar. De sidste pladser kommer Lasse Andersson, Michael Damgaard, Jacob Holm og Nikolaj Øris til at slås om. Men der bliver også sæder til to reserver.

De danske karakterer

Niklas Landin UB

Jannick Green 6

Magnus Landin 3

Magnus Bramming 3

Johan Hansen 3

Hans Lindberg 2

René Toft Hansen 4

Magnus Saugstrup 4

Anders Zachariassen 4

Niclas Kirkeløkke 4

Mikkel Hansen 4

Henrik Møllgaard 4

Mads Mensah 3

Morten Olsen 2

Jacob Holm 4

Michael Damgaard 3

Lasse Andersson 3

Nikolaj Øris UB

Nikolaj Jacobsen 4

