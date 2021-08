Der er mange medaljer i den trup

KOMMENTAR: Danmark pissede guldet ud over sidelinjen i første halvleg, men finalenederlaget er ikke verdens undergang. Fremtiden ser lys ud for Nikolaj Jacobsens trup

DET SKULLE have været en smuk afslutning på en dag ved OL, hvor fænomenerne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen tog hul på festen med en smuk guldmedalje i parløbet på den olympiske cykelbane. Men håndboldherrerne formåede ikke at sætte kronen på værket.

I AL DEN tid Nikolaj Jacobsen har ledet det danske landshold, har mantraet været, at de tekniske fejl skal holdes nede på et absolut minimum. Det lykkedes perfekt ved VM i januar I Egypten, mens der ved OL har været lidt flere af slagsen. Og så gik det da helt bananas i finalen mod Frankrig.

DET VAR HER, Danmark endegyldigt skulle havde vippet franskmændene af tronen, og Danmark kunne have skrevet historie ved at vinde to OL-guld i træk. Men den mulighed blev pisset ud over sidelinjen i første halvleg, hvor fejlene stod i kø.

Niklas Landin holdt et højt niveau gennem hele kampen. Foto: Gregers Tycho.

SAMTIDIG var første halvleg helt uden dansk fløjspil, og da spillet i det hele taget var alt for langsomt, var det let for de store franske midterforsvarere at pakke Mathias Gidsel og Mikkel Hansen sammen.

OG FOR første gang under OL kunne Nikolaj Jacobsen ikke trænge igennem til sine spillere, som må have været blokeret af nervøsitet. Landstræneren dekreterede tempo i bolden, men han fik det ikke. Ikke før efter pausen.

HER VISTE det danske landshold til gengæld stor moral. Nede med seks mål blev der gravet dybt, og Niklas Landin, Mathias Gidsel og Mikkel Hansen tog ansvaret på deres skuldre. Desværre blev det ved lige ved og næsten.

DANMARK havde muligheden for at tvinge finalen ud i en omkamp, men endnu en teknisk fejl gjorde, at Frankrig kunne lukke kampen med en scoring i tomt mål.

Mathias Gidsel lavede den sidste fejl, men det ændrer ikke ved, at han har været turneringens måske bedste spiller. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

NEDERLAGET i finalen er ikke verdens undergang. Men sandheden er, at hvis Danmark havde holdt niveauet fra de foregående kampe, var guldet ikke endt på franske hænder. Forsvaret arbejdede benhårdt, og Landin holdt gennem hele kampen sit høje niveau.

AT HOLDE Frankrig nede på 25 mål er i sig selv en bedrift. Svaret på, hvorfor det gik galt, skal findes i de 11 tekniske fejl og de 16 brændte afslutninger. Men der er tid til at vinde et nyt slag.

DER VAR syv OL-debutanter på det danske hold i Tokyo. Det er kun tre år til legene i Paris, og på det tidspunkt vil Nikolaj Jacobsen have lagt yderligere på holdet. Der er blandt andet en kontrafase, som kan forfines. Mod Frankrig blev kontraerne løbet med håndbremsen trukket.

Nikolaj Jacobsen kan yderligere udvikle det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

DER ER mange talenter i dansk håndbold, som presser sig på. Vi har flere gode målmænd end nogen anden nation. I løbet af de sidste ni måneder har en spiller som Mathias Gidsel fra GOG bevæget sig fra at være ukendt til at blive en af verdens bedste spillere. Måske endda den allerbedste ved OL.

FLERE spillere er på vej fra GOG og flere andre danske klubber. Der er en Lasse Møller i Flensborg, som havde været med i Tokyo, hvis han ikke havde været ramt af skader. Det samme gør sig gældende med Rasmus Lauge, der til enhver tid kan forstærke holdet.

Nok satte Frankrig sig på den olympiske trone, men den er kun til låns. Danmark vil i mange år endnu være med i den absolutte top, og det første bevis får vi til januar, når Ungarn og Slovakiet er vært for EM.

Nederlaget tog hårdt på Mikkel Hansen, men der venter flere store oplevelser med det danske hold. Foto: Jens Dresling.