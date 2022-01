Derfor har de ikke aflyst

Jan Jensen ser ingen muligheder for, at Danmark kommer til at snuble mod Montenegro

FOR TREDJE slutrunde i træk fylder corona mere end håndbold i de mange optaktshistorier. Flere eksperter har foreslået, at EHF og arrangørerne i Ungarn og Slovakiet skulle udsætte EM til sommer, hvor smittetallene forhåbentligt er langt lavere end nu, hvor omikron-varianten hærger voldsomt over hele kontinentet.

MEN DER er så mange penge i salg af TV-rettigheder og andre kommercielle rettigheder, at en aflysning eller udskydelse aldrig har været på tale i den inderste kreds. Slutrunden bliver vist i 114 lande verden over og forventes at blive den mest sete i historien. Den hidtil mest sete EM-slutrunde var i 2016 i Polen, hvor 1,65 milliarder seere fulgte med. Siden er turneringen udvidet fra 16 til 24 hold, og det øger interessen.

EM bliver efter al sandsynlighed kørt til ende, og det uanset at vi måske undervejs kommer til at opleve, at flere hold bliver svækket på grund af positive test. Omikron er hele hele EM’s joker.

DANMARK åbner EM-ballet sent torsdag aften mod Montenegro, som har været hårdt ramt af coronaen i optakten til slutrunden. Hele otte tilfælde blev der nævnt på et tidspunkt. Seneste nyt er fire tilfælde i truppen, herunder træneren, Rogan Roganovic og venstreback, Milos Bozovic, som til dagligt spiller for US Ivry i den franske liga. Bozovic kommer ikke med til kampen mod Danmark, hvilken er en alvorlig svækkelse af det montenegrinske mandskab.

INDTIL videre er Nikolaj Jacobsens trup sluppet nådigt fra omikrons hærgen. Jannick Green blev testet positiv allerede for godt en uge siden på den første dag i landsholdslejren i København, og han er stadig ude af truppen. Men Danmark har stadig to klassekeepere i Niklas Landin og Kevin Møller, så på den front skal det nok gå alt sammen.

Bortset fra Jannick Green har landstræneren hele sin trup til rådighed. Det betyder at tre skal sidde over ved aftenens kamp mod Montenegro. Foto. Lars Poulsen.

HVIS VI skal se på det rent sportslige, er det danske landshold favorit til at vinde EM. Det er ikke så mærkeligt, når man ser den danske trup, som er den bedste i mands minde. Flere af de store nationer er svækket i forhold til VM for et år siden og OL i sommer. Det er Danmark ikke. Tværtimod er holdet med Rasmus Lauges genkomst væsentligt forstærket.

DERFOR BØR Montenegro ikke blive det store problem i åbningskampen, men vi skal dog huske på, at Montenegro er en af de få nationer, som har slået Danmark i Nikolaj Jacobsens regeringstid. 32-31 blev det i en EM-kvalifikationskamp i Podgorica i april 2019. Ugen efter vandt Danmark returopgøret i Royal Arena med 37-26. Det handlede vist alt sammen om indstilling.

Nikolaj Jacobsen var ikke tæt på vandmangel ved onsdagens træning. Foto. Lars Poulsen.

NETOP det mentale er der blevet talt meget om i den danske lejr. Balkan-landene kommer altid med hjertet uden på trøjen. De vil bogstavelig talt dø for deres land, og får de først færten af noget stort, er de svære at håndtere. De skal med andre ord holdes ud i strakt arm, og flere af de erfarne kræfter på det danske hold, som Ekstra Bladet har talt med den seneste uges tid, er godt klar over, at man ikke må lade sig kyse af Montenegros voldsomme fysik. Det kommer heller ikke til at ske.

JEG HAR sjældent set en så målrettet og harmonisk trup som den danske. De mange træninger den seneste halvanden uges tid har gavnet holdet i begge ender af banen, og den erfarne forsvarsgeneral, Henrik Møllgaard, sagde i går, før den afsluttende træning i Debrecen, at holdet på dette tidspunkt er længere fremme, end det plejer at være på tilsvarende tidspunkt i januar. Altså lige før det går løs ved en slutrunde. Det lover godt. Og Nikolaj Jacobsen så da også ualmindeligt tilfreds ud ved træningen onsdag.