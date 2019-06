Derfor hentede politiet Platini

DER GIK næsten ni år, før det franske politi slog kløerne i Michel Platini. Engang blandt verdens bedste fodboldspillere, men nu berygtet for sin rolle i fodboldhistoriens største skandale - tildelingen af VM til Qatar i 2022.

Tirsdag morgen blev han hentet af politiet og ført til Centralkontoret for bekæmpelse af korruption og finans- og skatteforbrydelser (OCLCIFF), som hører under det franske indenrigsministerium. Platini er sigtet for at have modtaget korruption, da Qatar sikrede sig VM-slutrunden.

FODBOLDVERDENEN ville have set helt anderledes ud, hvis Michel Platini 2. december 2010 havde gjort det, han havde aftalt med FIFA's daværende præsident Sepp Blatter. Den dag skulle FIFA's 22-mands store eksekutivkomite stemme om hvilke lande, der skulle have VM i 2018 og 2022. Aftalen mellem FIFA's præsident og UEFA's præsident var klar. Rusland skulle have 2018 og USA 2022.

Platini har da også tidligere indrømmet, at han forud for afstemningen om VM i 2022 havde fortalt amerikanske ledere, at han ville stemme på USA.

I sidste ende stemte han i stedet på Qatar. Det gjorde han efter et møde i november 2010 med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy og Qatars daværende kronprins og nuværende emir, Al-Thani, i Élysées-Palæet i Paris.

– Sarkozy bad mig ikke om at stemme på Qatar, men jeg vidste, hvad der ville være det rigtige at gøre, sagde Platini.

Sarkozy kan være det egentlige mål for det franske politis efterforskning. Foto: AP

DET VAR ET klart politisk valg, og i øvrigt fik Platinis søn efterfølgende et godt betalt job i en af Qatars investeringsfonde.

Qatar var på alle måder det mindst egnede land blandt ansøgerne, men når den lille slavestat alligevel løb med VM, kan det kun skyldes to årsager: Korruption og politisk indblanding. Sarkozy var vild efter at få Qatar til at investere i Frankrig, og det lykkedes.

Blandt andet købte sheikerne Sarkozys favoritklub, PSG, og gjorde den til en af verdens rigeste klubber. Desuden købte Qatar en bunke franske jagerfly og investerede i øvrigt milliarder af kroner i Frankrig.

EKSTRA BLADETS kilder i Frankrig mener, at Sarkozy er det egentlige mål for det franske politis efterforskning. Platini skal bruges til at fælde den tidligere franske præsident.

Således blev også Sophie Dion tilbageholdt tirsdag af det franske politi. Hun var Nicolas Sarkozys rådgiver i sportsspørgsmål, da han var Frankrigs præsident. Også Sarkozys tidligere generalsekretær i Élysées-Palæet, Claude Gueant, blev afhørt af politiet tirsdag, men han blev ikke tilbageholdt.

To tidligere præsidenter. UEFA's Platini og Frankrigs Sarkozy sammen i 2015, før Platini røg i uføre første gang. Foto: Christian Hartmann/ Ritzau Scanpix.

SEPP BLATTER mener, at Platini i sin tid løb fra en gentleman-aftale, og han er overbevist om, at Sarkozy bad Platini om at stemme på Qatar. I et interview med Financial Times i 2015 sagde Blatter, at Platini forud for afstemningen i 2010 havde fortalt ham følgende:.

- Jeg er ikke længere en del af vores aftale, for lederen af mit land har fortalt mig, at vi skal gøre det, der er bedst for Frankrig

Alligevel hang Platini og Blatter sammen som ærtehalm indtil 2015, hvor politiet rejste en straffesag mod Blatter. Et af punkterne i anklageskriftet handler om en udbetaling på næsten 14 millioner kroner fra Blatter til Platini i februar 2011. Angiveligt skulle det være betaling for et stykke arbejde, som Platini udførte for FIFA i perioden fra januar 1999 til juni 2002.

Så gode venner var Platini og Blatter helt frem til 2015. Foto: Patrick B. Kraemer/AP

SELV SAGDE Platini, at der var tale om en helt legal udbetaling, og at han ikke har gjort noget forkert. Men han fortalte ikke, hvorfor der skulle gå ni år fra arbejdet var udført, til pengene blev udbetalt.

I anklageskriftet fra det schweiziske politi står der, at Blatter er mistænkt for at have foretaget en illoyal udbetaling af FIFA’s penge til Platini. Tidspunktet for udbetalingen, februar 2011, og formuleringen i anklageskriftet rejser en række spørgsmål:

* Da pengene blev udbetalt, var Platini præsident i UEFA og vicepræsident i FIFA. Var det så ikke illoyalt at modtage dem?

* Hvad er det for et stykke arbejde, Platini har udført for Blatter? Det har ingen af parterne forklaret.

* I februar 2011 blev Blatter udfordret af Bin Hammam fra Qatar. Blatter bad Platini om støtte fra UEFA i valgkampen. Det fik han. Er de knap 14 millioner i virkeligheden en betaling for UEFA’s stemmer?

SAGEN BETØD, at både Blatter og Platini blev udelukket fra al fodbold. Efter flere appeller fik Platini sin straf nedsat til fire år, og den udløber i oktober i år. Derfor var det interessant at han i sidste uge, efter at have været tavs i flere år, pludselig lod sig interviewe til en række internationale medier. Her fik han fortalt, at han vil kæmpe for at blive renset, og at han ikke vil udelukke et comeback til fodboldens magtcirkler.

De drømme blev der sat en foreløbig bremse for tirsdag morgen i Paris.

TIRSDAG eftermiddag udsendte Platinis pr-medarbejdere en udtalelse. Her hed det, at Platini ikke havde noget at bebrejde sig selv. Han havde svaret ærligt på alle politiets spørgsmål om tildelingen af VM til Qatar. Desuden havde han svaret på spørgsmål om UEFA’s tildeling af EM til Frankrig i 2016.

