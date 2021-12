Det altafgørende øjeblik: Her knækkede de

DANMARK ER i VM-semifinalen. Det er et fremragende resultat af en vel gennemført kampagne i spanske Granollers. Ja, der har været for mange lette kampe undervejs. Bevares, sådan måtte det jo være med en udvidelse af VM til 32 hold. Men Brasilien var ikke en let modstander. Tværtimod var det et hold, der udfordrede Danmark voldsomt i begge ender af banen.

DER VAR tidspunkter i første halvleg, som bragte triste minder om bronzekampen ved EM for et år siden. Dengang koksede det mentalt for det danske hold, som var så tæt på medaljer, men som overhovedet ikke kunne få spillet til at fungere. Og så løb upåagtede Kroatien overraskende med metallet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft med vinderattitude. Foto: Lars Poulsen.

MEN DENNE gang stod de danske kvinder distancen. De havde flere muligheder i de første 30 minutter for at knække brasilianerne, men hver gang glippede det på grund af tabte bolde, brændte skud og en koger i forsvaret. Men mentalt stod Jesper Jensens tropper distancen, selv om spillet ikke flød som smurt i olie.

BRASILIEN fik længe stoppet de dansk kontraløb ved at markere Line Haugsted allerede ved midterlinjen. Det var et smart træk, som fik taget en del af presset mod det brasilianske forsvar. Alligevel blev det danske landshold ved med at trykke på. Brasilien skulle køres møre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Brasilien brugte mange kræfter på at stække Line Haugsted i kontraspillet. Foto: Lars Poulsen.

Det voldsomme fysiske pres begyndte at give pote efter pausen, hvor Anne Mette Hansen, Mie Højlund og Louise Burgaard fandt løsningerne overfor det offentsive brasilianske forsvar. Hvor der er vilje, er der vej, og de tre bagspillere gav alt hvad de havde og fandt rum til gennembrud.

VED STILLINGEN 22-19 vandt Danmark det mentale spil. Her blev kampen reelt afgjort.

Danmark var i undertal, og Brasilien havde bolden. Her troede brasilianerne stadig på, at de kunne vinde kampen. Men de fem krigere i det danske forsvar kæmpede som besatte og afviste angrebet og vandt bolden.

Kort tid efter øgede Trine Østergaard til 23-19, og derfra var jeg ikke i tvivl om, at Danmark ville nappe pladsen i semifinalen.

DEN SPILLES fredag. Modstanderen bliver enten Frankrig eller Sverige. De møder hinanden i kvartfinalen onsdag aften.