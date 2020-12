Det drama havde vi ikke behøvet

NÆRMEST SOM altid blev det en gyser mod det svenske broderfolk. Egentligt utroligt hvor uroligt man kan sidde på et sæde i den tilskuertomme Boxen.

MEN DET glemte man helt undervejs, hvor skuddene piftede forbi stængerne på den forkerte side, og hvor bolde blev fumlet ud af hænderne.

DET VAR en finale for Danmark. Et nederlag og så var drømme om en EM-semifinale slut. Heldigvis trak Danmark det længste strå. Alt andet havde da også været for galt. Men landsholdet bragte sig selv i problemer ved at brænde alt for mange chancer, og derfor fik Sverige flere gange kunstigt åndedræt og dermed en tro på, at de kunne vinde opgøret.

VED 9-7 havde Danmark to store muligheder for at slå hullet. Men først Mie Højlund og siden Lærke Nolsøe brændte på det skammeligste. Det har været lidt en tendens gennem hele turneringen. Flere gange i løbet af første halvleg var der muligheder for at lave en føring på både fem og seks mål.

DET VAR helt frie skud der blev misbrugt. Denne signatur talte alene 11 brændte chancer i første halvleg, og det var faktisk misvisende, at Sverige kunne gå til pause og kun være et mål bagud.

MEN DET er da en trøst, at Jesper Jensens tropper overhovedet ikke havde problemer med at spille sig til mulighederne. Den rapfodede Mie Højlund kørte rundt med de tunge svenske forsvarere, det var bare hendes slutprodukt, der manglede.

Forståelig dansk jubel efter det nervepirrende opgør. Foto: Lars Poulsen

DE DANSKE backer i skikkelse af Anne Mette Hansen og Mette Tranborg bliver bedre efterhånden som turneringen skrider frem. Ikke alt lykkes, men der er færre fejl og mere bund i det de foretager sig. Blot mangler der dog stadig at blive putter lidt flere bolde i kassen.

DEFENSIVEN fejler heller ikke noget. Danmark har virkelig fået en stærk midterakse med Kathrine Heindahl og Line Haugsted. Og så er det fint, at Rikke Iversen uden problemer kan gå ind og vikariere på en af pladserne.

Mia Rej tog et stort ansvar på sine skuldre, da kampen skulle afgøres. Foto: Lars Poulsen

SKAL DER findes et ømt punkt i den danske defensiv, var det fløjene, der især i første halvleg ikke dækkede med vanlig styrke. Fordi de svenske skytter blev pakket ned af det danske midterforsvar, søgte svenskerne i stedet mod fløjene, og her fik de alt for mange frie skud. Ikke mindst til stor irritation for Sandra Toft der måtte overlade pladsen i målet i anden halvleg til Althea Reinhardt. Den unge Odense-målmand blev lidt en redningskvinde med flere store parader. Det var lige præcis det, holdet havde brug for, da sejren skulle hives hjem.

NU VENTER en ny finale mod Spanien søndag. Den skal også vindes for at Danmark i det sidste gruppeopgør mod Rusland på tirsdag selv kan afgøre sagerne og spille sig i semifinalen.

