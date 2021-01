Det dufter af medaljer

DANMARK har mere end det ene ben i kvartfinalerne efter en sikker sejr over Qatar. På lørdag venter Japan i den anden kamp i mellemrunden, men japanerne kan ikke gøre det danske hold ondt. Dertil er der ganske enkelt for stor forskel på det to hold. Japan tange tidligt torsdag ti- Argentina og her fik vi set, at Japan har meget svært ved at dække op. De kommende OL-værter kan ikke stå imod det danske angreb.

DERFOR BETRAGTER jeg kvartfinalepladsen som sikker. Og det er en flot kampagne, Danmark hidtil har præsteret i Egypten. Stor disciplin i alt hvad spillerne foretager sig, og man kan helt op på pressepladserne fornemme, den vilje holdet har til at vinde og dermed forsvare titlen som verdensmestre.

SOM FORVENTET blev det danske hold for alvor udfordret at de fysisk stærke qatarer, der virkelig forsøgte at kyse Mikkel Hansen og kompagni med hårde kropstacklinger. Men midlet mod den slags taktik er at flytte både bold og fødder hurtigt, og det var præcis, hvad danskerne gjorde.

ENDNU engang var Mathias Gidsel en kæmpe oplevelse. Han fik mange tæsk, for det var tydeligt, at Qatar havde set, hvad han indeholder. De forsøgte at lukke ham ned, men det lykkedes ikke. Selv om de havde fat i ham, formåede han alligevel at få spillet bolden videre, og dermed skabte han overtal.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen hamrer et frikast direkte i mål efter pausefløjt i VM-duellen mod Qatar. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix.

HAN REV Mikkel Hansen og Mads Mensah med sig, og Danmark spillede noget virkelig fint håndbold med stor bredde i spillet. Fløjene blev taget godt med, og selv om der var enkelte afbrændere, så gav det også mange mål. Igen imponerede Magnus Bramming. Han tøver ikke, men tager chancen, når den byder sig.

DEFENSIVT var det ikke overraskende, at Danmark ville få problemer med Frankis Marzo. Han er en enmandshær, som kan afslutte fra alle distancer og som har et skud af en anden verden. Men alt skulle han være med i for Qatar, og det gjorde deres spil noget ensidigt. Han fik sine skud og lavede sine mål, men da der ikke var mange andre, der bød ind, havde det danske forsvar egentlig meget god kontrol med den del af kampen.

I MÅLET løftede Niklas Landin sig i særligt i første halvleg efter den lidt matte indsats mod Argentina. Han havde gode redninger, som sørgede for, at Danmark midt i første halvleg kunne slå det første større hul.

DET SÅ komfortabelt ud ved pausen, hvor Mikkel Hansen lige sluttede af med at score direkte på et frikast efter tid. Det var en perfekt halvleg, hvor Danmark efter en tæt åbning fik løst op for det qatarske forsvar

NETOP SOM vi troede, at det ville blive til endnu en storsejr, løb Danmark ind i en dårlig periode med sjuskefejl og forkerte beslutninger. Fra 25-15 fik Qatar reduceret til 25-19, og Nikolaj Jacobsen måtte bruge to timeouts på igen at få kalibreret sit hold. Han valgte klogt at gå over til at spille syv mod seks for at komme til sikre afslutninger og det lykkedes fint. Danmark reddede den begyndende storm af og sluttede alligevel af med en ny storsejr.

DET HER begynder at lugte af medaljer. Jeg har ikke set bedre hold i denne turnering end det danske. Favoritter som Norge, Kroatien og Frankrig har vist svaghedstegn. Det har værterne fra Egypten også. Men ikke Danmark. Der har ikke været nogen slinger i valsen.

Sikker dansk sejr over Qatar ved VM i håndbold

Ren verdensklasse!

Coronaramt spiller er tilbage

I dag møder Danmark syv nationer