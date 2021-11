Det dufter af VM-succes

KOMMENTAR: Efter storsejren på 35-20 over Ukraine er de danske kvinder i den grad klar til at skabe store resultater ved slutrunden i Spanien

NEJ, UKRAINE hører ikke til blandt de bedste hold i verden, men derfor kan vi efter de to kampe i weekenden alligevel godt skrue forventningerne op til det kommende VM. De danske kvinder udstråler stor spillelyst, og der er, siden EM sidste år i Herning, tilført nye facetter til spillet.

I Herning tabte Danmark kampen om tredjepladsen til Kroatien. Undgår holdet skader hos vitale spillere, ligner det også mindst en semifinale ved VM.

DEN DANSKE landstræner, Jesper Jensen, har en veludviklet håndboldhjerne. Nu har han også flere spillere, som formår at føre hans ideer ud i livet. I de to kampe mod Ukraine fik vi i glimt set, hvad det er, Simone Petersen har at byde på.

Her er der mange lækre detaljer, men ikke mindst et køligt overblik der betyder, at Danmark stort set profiterer af alle overtalssituationer. De fleste gange i samarbejde med Kristina Jørgensen, som har taget et kæmpe skridt siden slutrunden for et år siden.

PETERSEN OG JØRGENSEN kan med deres eminente sammenspil blive et gyldent indslag ved VM, der for Danmarks vedkommende begynder på torsdag med kampen mod Tunesien. Siden følger Congo og Sydkorea i det indledende gruppespil.

MAN SIGER ofte, at kampene vindes i forsvaret. Her er Danmark utrolig godt kørende. Målmandsparret Sandra Toft og Althea Reinhardt har vel aldrig været bedre. Og de får stor hjælp af et forsvar, som dækker utrolig koncentreret med mange tacklinger og parader. Det ser utrolig lovende ud.

Althea Reinhardt stod en pragtkamp mod Ukraine søndag i Frederikshavn. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

DEN GODE DEFENSIV udløser mange kontraløb, og den fase har virket flot i de to kampe på Mors og i Frederikshavn. De lette mål giver også selvtillid, og der er en linje i den måde, bolden føres frem på. Her spiller Line Haugsted en nøglerolle. Hendes betydning for holdet vokser hele tiden, og hun er ved at få styr på sine skud fra distancen.

I DET ETABLEREDE angrebsspil er der mange variationer, men jeg savner stadig flere afslutninger udefra. Her er Mette Tranborg løsningen, men hun har holdt igen i de to kampe mod Ukraine. Først langt henne i anden halvleg, når kampene for længst var afgjort, løsnede hun op. Og så fik vi set, hvilken hammer hun har i venstrearmen.

GENERELT er der kun grund til optimisme. Danmark har fået en fin lodtrækning til VM, og går det som planlagt, ligner det en kvartfinale mod Spanien. De store hold som Norge, Frankrig, Holland, Rusland og Sverige kan de danske kvinder tidligst komme til at møde i en eventuel semifinale. Og der kan alt jo som bekendt ske.