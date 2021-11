Det er Danmarks styrke

FØR TIDLIGERE slutrunder har Danmark valgt at teste formen mod de allerstærkeste nationer som Norge og Frankrig. Der har indimellem givet nogen ordentlige øretæver og dermed også et hug i selvtilliden.

DENNE GANG har landstræner Jesper Jensen klogt besluttet at pudse formen af i et dobbeltopgør mod Ukraine. En nation som ikke hører til blandt de bedste, men som i styrke sikkert meget godt matcher Tunesien og Congo, som er Danmarks to første modstandere ved VM. En turnering som for Danmarks vedkommende begynder på torsdag i Granollers i Spanien.

DET FØRSTE opgør mod Ukraine afslørede endnu engang, at det danske holds styrke er den kolossale bredde. Jesper Jensen har en startsyver, som han sikkert længe holder fast i, men kvaliteten falder ikke, når de næste syv sendes på banen. Det er der ikke mange andre lande, der kan prale med.

Mie Højlund, med de hurtige fødder, er blot et af de mange våben, som Danmark råder over. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

SAMMEN med assistent Lars Jørgensen har landstræneren bygget et betonforsvar, men dog et bevægeligt et af slagsen. Der giver målmændene gode betingelser, og det udløser en hav af kontramuligheder. Det flød fint mod Ukraine. Et andet område, hvor Jesper Jensen har optimeret spillet, er på fløjene. Og Danmark råder over fire gode af slagsen. Det betyder også at modstanderne ikke kan dække kompakt på midten.

Sandra Toft stod en formidabel første halvleg, hvor hun endte med en redningsprocent på uhørte 55. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MOD UKRAINE fik vi også set, hvad det er Simone Petersen fra Herning-Ikast har at byde på. Hun har ikke spillet mange landskampe, men det kommer hun til. Hun er udstyret med en god håndboldhjerne, og hendes vurderingsspil i overtal og i syv mod seksspillet bliver et vigtigt våben ved VM. I seks mod fem var der en spændende opstilling med Simone Petersen og lige så dygtige Kristina Jørgensen i bagkæden. Den gav rigtig mange mål.

ENESTE MINUS i kampen på Mors var de mange tekniske fejl i første halvleg. De var der ikke efter pausen, hvor Jesper Jensen bad sine spillere om at stramme sig an. Det gjorde de så. Det er slet ikke noget ueffent hold, Danmark sender til VM i Spanien.