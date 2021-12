Det er nærmest uvirkeligt

I VIRKELIGHEDEN er det danske landshold måske meget bedre, end vi går og tror. Eller også er det bare uvirkeligt, hvad der foregår her i Spanien. Danmark tørrer gulv med det ene hold efter det andet. Tyskland kom til finalen i mellemrunden med lutter sejre i bagagen. De fik ikke et ben til jorden. Danmark vandt 32-16. Altså med 16 mål. Nu venter Brasilien i kvartfinalen tirsdag aften. Bliver Danmark så endelig udfordret. Jeg tror det ærlig talt ikke. Jeg har set Brasilien tidligere i turneringen. Det var ikke frygtindgydende.

NÅR VI nu taler om uvirkelighed, så se lige hvad det er, de danske målvogtere præsterer. Mod Tjekkiet var det Sandra Toft, der lukkede fuldstændig af. Mod Tyskland sad man længe og tænkte, om Althea Reinhardt overhovedet ville lukke mål ind. Hun kyste i begyndelsen fuldstændig de tyske skytter, og fortsætter det sådan her i turneringen, så får Danmark medaljer med hjem.

Althea Reinhardt havde en redningsprocent på 62 med 23 redninger. Foto: Lars Poulsen

REDNINGSPROCENTER på over 50, som både Sandra Toft og Althea Reinhardt nu har stået på i flere kampe er vejen til masser af succes. De får også god hjælp af et formidabelt forsvar, hvor alle slås gevaldigt for fædrelandet. Line Haugsted og Kathrine Heindahl er blevet et midterforsvar af den fineste slags. At de så begge også bidrager med en masse mål i den anden ende, gør dem jo kun til komplette spillere. Kæmpe kamp af de to jernhårde kvinder.

DET MÅ være umådeligt svært at lægge en taktik mod det danske angreb. Jesper Jensen har så mange kort at spille ud, og han gør det ganske fornuftigt, for nu at sige det på jysk. Tidligere i turneringen var det vores fløje, der strålede. Det gjorde de ikke helt så meget mod Tyskland, hvor de havde det svært med den tyske målmand. Men så blev spillet blot flyttet ind mod midten, hvor Mie Højlund gjorde, hvad der passede hende i området mellem fløj og back. Hendes fart gør hende stort set umulig at stoppe og når det lykkedes for tyskerne, spillede hun blot bolden videre til en helt fri medspiller. Også kæmpe kamp af hende.

Mie Højlund leverede en pragt præstation, da danskerne bragede forbi Tyskland. Foto: Lars Poulsen

NU LIGNER det, at den her VM-kampagne ender med en plads i semifinalen. Og så ved vi, at alt kan ske. Men først gælder det Brasilien, der tabte deres mellemrundefinale til Spanien.