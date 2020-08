Det helt store selvmål

KOMMENTAR: Et særegent pressemøde stillede langt fra FIFA's præsident i et bedre lys

MED ET helt hold af advokater i ryggen forsvarede FIFA’s vicegeneralsekretær Alasdair Bell mandag i en time FIFA’s præsident Gianni Infantino. Det skete på det mærkeligste pressemøde, som denne klummes forfattere nogensinde har oplevet. Og vi har ellers set en del. Mødet blev arrangeret i hast fra søndag til mandag. Det lignede panik.

En særlig anklager i Schweiz, Stefan Keller, har rejst en straffesag mod den tidligere statsanklager, Michael Lauber, og mod Gianni Infantino og dennes barndomsven, Rinaldo Arnold. Udgangspunktet er tre møder mellem parterne. Møder hvorfra der hverken findes en dagsorden eller et referat. Lauber har løjet om møderne, og er en færdig mand, som risikerer at ende i en rigsret.

DEN SÆRLIGE anklager er foreløbig nået frem til, at der er indikationer om kriminelle handlinger. Det er voldsomme anklager, som nok i første omgang er rettet mod Michael Lauber, men spekulationer går på, at Gianni Infantino har brugt møderne til at sikre, at han ikke selv er under efterforskning.

MEN DER er intet at komme efter, sagde Alasdair Bell igen og igen på det ejendommelige pressemøde, som foregik via nettet. Men hvis Infantino er ren som nyfaldet sne, hvorfor pokker stillede han så ikke selv op?

Der gør han senere, lovede Bell, men hvis Infantino ikke har noget at skjule, burde han da selv have forklaret, hvorfor han havde brug for at holde tre møder med Michael Lauber. Og hvorfor var det ikke hans egne folk i FIFA, der arrangerede møderne, men barndomsvennen og juristen Arnold, som Infantino har begavet med rejser til blandt andet VM i Rusland.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino og barndomsvennen Arnold. Foto: Valeriano Di Domenico/Ritzau Scanpix

OG HVORFOR er det lige, at hverken Infantino eller Lauber kan erindre, hvad der blev snakket om på møderne?

Vi har intet at skjule, sagde Alasdair Bell gentagne gange, men desværre kan Infantino ikke huske indholdet af møderne, hvoraf det sidste fandt sted i juni 2017.

SKOTSKE BELL mente, det er helt naturligt, at Infantino holder den slags møder med den øverste anklager. Andre ville mene, at det havde været mere naurligt, hvis det var FIFA’s såkaldte uafhængige etiske komite, der mødtes med anklagemyndigheden. Der er den etiske komite, der skal sikre, at der ikke foregår uregelmæssigheder i FIFA.

DET ER også den etiske komite, der i givet fald skal tage stilling til, om Infantino skal suspenderes, mens den særlige anklager undersøger, om FIFA-præsidenten har gjort i nælderne.

MEN INGEN aner, om den uafhængige etiske komite foretager sig noget som helst. Alasdair Bell mener ikke, at Infantino skal suspenderes. Og den uafhængige etiske komite, som Infantino selv har udpeget, udtaler sig ikke.

Artiklen fortsætter under biledet...

Lauber i midten ligner en færdig mand. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix.

Så har vi i stedet spurgt juraprofessor Miguel Maduro, som tidligere har siddet i FIFA’s etiske komite. Han blev fyret af Infantino, da han nægtede at godkende den tidligere russiske sportsminister Vitaly Mutko, som medlem af FIFA’s styrende råd.

– Som jeg vurderer sagen, er der foregået noget ulovligt, men det betyder ikke, at Infantino har gjort noget kriminelt. Det skal specialanklageren finde ud af.

– Men det, som er kommet frem, bør være nok for FIFA’s etiske komité til at begynde sin egen efterforskning af Infantino for at finde ud af hans rolle i møderne.

– Det kan være forekommet brud på FIFA’s etiske retningslinjer i denne sag. Det er stærke grunde til at tro, at Laubers deltagelse i møderne var i strid med schweizisk lov. Derfor er det rigtigt at stille det spørgsmål, om Infantino burde have vidst, at det var ulovligt. Hvis det er tilfældet, kan han have forbrudt sig mod artikel 13 og 14 i FIFA’s etiske kodeks.

– I artikel 13 står, at den etiske komité kan straffe personer, som har bidraget til at skade FIFA’s omdømme.

– Jeg understreger, at Infantino ikke behøver at have begået et lovbrud for at blive straffet gennem FIFA’s etiske regelværk. Det kan alene ske, hvis han har forbrudt sig mod det etiske kodeks.

DET ER Maduro ikke ene om at mene. Men foreløbig har Infantino stablet en hel mur af advokater op foran sig, og så kan man så undre sig over, at fodboldens penge skal bruges på at forsvare en mand med en så ringe dømmekraft. Møderne med Lauber stinker, og det særegne pressemøde mandag hjalp ikke på hans sag. Det blev i stedet et simpelt selvmål.

