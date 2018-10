Det hemmelige håndbold-VM: Ingen aner, hvad det betyder

DA LANDSHOLDET mandag mødte op til pressemøde i Aarhus, blev der nok talt om det kommende VM på hjemmebane, men snakken gik også om det efterfølgende i Egypten i 2021, hvor der skal deltage hele 32 hold.

DET ER otte flere end de 24, der efter årsskiftet afvikler VM i Danmark og Tyskland, og umiddelbart kan man frygte, at udvidelsen betyder, at vi får endnu flere ligegyldige kampe.

MEN PROBLEMET er, at stort set ingen i den internationale håndboldverden ved, hvad udvidelsen kommer til at betyde. Beslutningen blev truffet i Qatar i sidste uge hvor IHF-toppen var samlet. Her blev det besluttet, at udvidelsen skal gælde både herrer og damer og ungdoms-VM.

DET BLIVER noget af en mundfuld for de lande, der skal afholde turneringerne, men her og nu vil vi gerne vide, hvad udvidelsen kommer til at betyde rent sportsligt.

DHF’s formand Per Bertelsen har været med i processen og var således til stede i Qatar. Han siger til Ekstra Bladet, at den endelige struktur først bliver besluttet på et møde i Herning dagen efter VM-finalen i januar.

ET BUD er, at et udvidet VM bliver med otte puljer af fire hold. De to bedste hold i hver pulje går videre til et nyt puljesystem med fire grupper af fire hold. Så er fårene skilt fra bukkene.

HERFRA går de to bedste hold fra hver pulje videre til kvartfinalerne. Men om jeg har ramt skiven, bliver vi først klogere på om tre måneder. Samlet bliver VM udvidet med to dage, og der bliver en hviledag efter hver kamp.

MEN OM det bliver godt eller skidt, er umuligt at sige noget fornuftigt om, før IHF offentliggør detaljerne og ikke mindst økonomien. For når alt kommer til alt, så handler det garanteret også om penge.

