Det kan blive et glimrende EM

Trods endnu et nederlag til de norske EM-favoritter er Jesper Jensen ved at skabe et slagkraftigft slutrundemandskab

HELLER IKKE denne gang lykkedes det for Danmark at knække den norske kode. Lige ved og næsten slår ingen mand af hesten. Men igen kan man ærgre sig over de mange brændte chancer og tekniske fejl på tidspunkter, hvor kampene skal afgøres.

Når det er sagt, så er der altså meget potentiale i den danske trup. Norge er bare et skridt foran og vandt denne gang 29-26, men sætter vi kampen ind i et EM-perspektiv ser det meget fornuftigt ud for Danmark. Der er potentiale i Jesper Jensens trup.

Maibritt Toft Hansen kom til flere chancer, men brændte en del. Foto: Claus Fisker Ritzau/Scanpix

IGEN begyndte Danmark med et bevægeligt og godt tacklende forsvar. Norge havde endda rigtig svært ved at komme til afslutninger foran den danske midterblok. Aksen Heindahl-Haugsted er øretævernes holdeplads.

Men nordmændene er et verdensklassehold, der hele tiden finder løsninger. Så da de mødte muren på midten, spillede de i stedet bredt. Deres to verdensklassefløje fik den fornødne plads, og så boltrede de sig som ål i mudder. Især var venstrefløjen Camilla Herrem igen en nydelse at følge.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mia Rej var igen blandt de bedste på det danske hold. Foto: Claus Fisker Ritzau/Scanpix

SOM i den første kamp i Vejle straffede Norge konsekvent danske fejl og sløsede afslutninger. Alene i første halvleg brændte de danske kvinder 14 skud. De to venstrehænder, Louise Burgaard og Mette Tranborg havde det svært. De var for lette at læse. Mette Tranborg skyder lige ud i stedet for at trække sine skud, og det var barnemad for den norske keeper. Der kom slet ingen scoringer fra de to højre backer, som ellers hører til det tunge skyts.

Det er stadig svært at sige, hvad der den stærkeste danske opstilling. Jesper Jensen leder vist også efter den. I hvert fald tester han rigtig mange spillere, men det er vel også, hvad den slags kampe skal bruges til. Godt at se debutanten Laura Damgaard gå ind og udfordre. Hun ligner et godt bekendtskab.

ALTHEA REINHARDT fik pladsen i målet og gjorde det udmærket. Det havde dog pyntet, hvis hun havde taget flere af de mange fløjskud. På de mange norske kontraløb var hun prisgivet, men otte redninger alene i første halvleg er ganske fornuftigt, og hun holdt niveauet kampen ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De danske karakterer

Skalaen går fra 0 til 6.

Sandra Toft UB

Anthea Reinhardt 4

Lærke Nolsøe 2

Maibritt Toft Hansen 2

Anne Mette Hansen 3

Kathrine Heindahl 4

Line Haugsted 4

Mette Tranborg 2

Laura Damgaard 3

Andrea Hansen 3

Kristina Jørgensen 3

Mia Rej 3

Trine Østergaard 3

Louise Burgaard 2

Mia Højlund 4

Rikke Iversen 3

Jesper Jensen 4

Optimist før møde med EM-favoritten

Værst tænkelige nyhed: Færdig før det er begyndt