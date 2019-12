DA DEN nationale anklagemyndighed i Frankrig mandag formelt åbnede en efterforskning af tildelingen af VM-værtskabet for 2022 til Qatar, fik det næppe sheikerne til at ryste i bukserne. De er så hamrende ligeglade med, hvad myndighederne i Europa eller USA mener om deres VM, der uden tvivl er blevet købt for mange millioner kroner.

DEN ENESTE myndighed eller organisation, der kan tage VM fra Qatar, er FIFA, og det kommer aldrig til at ske. Det fik vi senest et bevis på for to uger siden, hvor FIFA’s hjemmeside offentliggjorde anklager om korruption i forbindelse med Qatars VM mod tre personer fra Sydamerika, som alle tidligere har været vicepræsidenter i FIFA.

DE TO første, Julio Grondona fra Argentina og Nicolas Leoz fra Paraguay, er døde, mens den tredje, Ricardo Teixeira fra Brasilien, gemmer sig et eller andet sted i Sydamerika af angst for at blive udleveret til FBI i USA. De tre sydamerikanske fodboldgangstere deltog alle i den afstemning FIFA’s eksekutivkomite, som 2. december 2010 gav VM i 2022 til slavenationen Qatar.

I OPSLAGET på FIFA’s hjemmeside står der, at de tre angiveligt har modtaget penge for at stemme på Qatar. Det tror jeg gerne. De var alle kendt for altid at tage deres del af kagen. Men trods mistanken mod de tre banditter, så meddeler FIFA i samme omgang, at organisation ikke har tænkt sig genåbne sin egen efterforskning af Qatars VM. Slutrunden i 2022 bliver der ikke pillet ved. Ærgerligt nok.

MEN DERFOR er den franske efterforskning alligevel interessant. Den vil forhåbentligt vise, hvilke stærke politiske og økonomiske kræfter, der står bag, når verdens største idrætsbegivenhed skal finde et værtsland. De franske anklagere har brugt tre år på deres efterforskning, men man kan sige, at de begyndte seks år for sent.

DER GIK nemlig næsten ni år, før det franske politi slog kløerne i Michel Platini. Engang blandt verdens bedste fodboldspillere, men nu berygtet for sin rolle i fodboldhistoriens største skandale - tildelingen af VM til Qatar i 2022.

En tirsdag morgen i juni i år blev han hentet af politiet og ført til Centralkontoret for bekæmpelse af korruption og finans- og skatteforbrydelser (OCLCIFF), som hører under det franske indenrigsministerium. Platini er sigtet for som de tre sydamerikanere at have modtaget korruption, da Qatar sikrede sig VM-slutrunden.

FODBOLDVERDENEN ville have set helt anderledes ud, hvis Michel Platini 2. december 2010 havde gjort det, han havde aftalt med FIFA's daværende præsident Sepp Blatter. Den dag skulle FIFA's 22-mands store eksekutivkomite stemme om hvilke lande, der skulle have VM i 2018 og 2022. Aftalen mellem FIFA's præsident og UEFA's præsident, Michel Platini, var klar. Rusland skulle have 2018 og USA 2022.

Blatter troede han havde en aftale med Platini. Det havde han så ikke. Foto: Ritzau Scanpix

Platini har da også senere indrømmet, at han forud for afstemningen om VM i 2022 havde fortalt amerikanske ledere, at han ville stemme på USA.

I SIDSTE ende stemte han i stedet på Qatar. Det gjorde han efter et møde i november 2010 med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy og Qatars daværende kronprins og nuværende emir, Al-Thani, i Élysées-Palæet i Paris.

– Sarkozy bad mig ikke om at stemme på Qatar, men jeg vidste, hvad der ville være det rigtige at gøre, sagde Platini.

DET VAR ET klart politisk valg, og i øvrigt fik Platinis søn efterfølgende et godt betalt job i en af Qatars investeringsfonde.

Qatar var på alle måder det mindst egnede land blandt ansøgerne, men når den lille slavestat alligevel løb med VM, kan det kun skyldes to årsager: Korruption og politisk indblanding. Sarkozy var vild efter at få Qatar til at investere i Frankrig, og det lykkedes.

Blandt andet købte sheikerne Sarkozys favoritklub, PSG, og gjorde den til en af verdens rigeste klubber. En måned efter mødet i i Élysées-Palæet begyndte Qatar at teste franske jagerfly og endte med at købe 24 fly for 50 milliarder kroner. Sheikerne investerede desuden yderligere mange milliarder i Frankrig.

Platini og Sarkozy var de bedste venner. Foto: Ritzau Scanpix.

EKSTRA BLADETS kilder i Frankrig mener, at Sarkozy er det egentlige mål for det franske politis efterforskning. Platini skal bruges til at fælde den tidligere franske præsident.

Således blev også Sophie Dion tilbageholdt i juni. Hun var Nicolas Sarkozys rådgiver i sportsspørgsmål, da han var Frankrigs præsident. Også Sarkozys tidligere generalsekretær i Élysées-Palæet, Claude Gueant, er blevet afhørt af politiet.

SEPP BLATTER mener, at Platini i sin tid løb fra en gentleman-aftale, og han er overbevist om, at Sarkozy bad Platini om at stemme på Qatar. I et interview med Financial Times i 2015 sagde Blatter, at Platini forud for afstemningen i 2010 havde fortalt ham følgende:

- Jeg er ikke længere en del af vores aftale, for lederen af mit land har fortalt mig, at vi skal gøre det, der er bedst for Frankrig.

SÅ DET der sker, er at Frankrig er ved at rydde op efter deres egne korruptionssager. VM i Qatar bliver der ikke rørt ved, for der rækker lovens lange arm ikke til. Her kan kun FIFA gribe ind, og det vil aldrig ske, for hvis forbundet først begyndte at grave i møgbunkerne, vil det føre rigtig meget med sig. Sikkert også oplysninger om, hvordan Putin og hans oligarker sikrede Rusland VM i 2018.

