Det ligner et stort dansk OL

PÅ EN OL-dag hvor en hårdt kæmpende Jakob Fuglsang måtte give fortabt på landevejen, og hvor jeg savnede Jonas Vingegaard, var det blandt andet op til håndboldherrerne at forsvare de danske farver.

OG VI kan roligt konstatere, at Nikolaj Jacobsen og hans udvalgte ikke er kommet til Tokyo for at lege turister. I det første kvarter blev de japanske værter slet og ret spillet ud af hallen. Et voldsomt koncentreret dansk landshold spillede håndbold på et meget højt niveau, og det var i begge ender af banen.

VED VM i januar i Egypten havde det danske landshold længe store problemer mod japanerne. I den kamp sad en syg Mikkel Hansen over og efter en snæver pauseføring på 19-17 formåede Danmark trods alt at hive en sejr på 34-27 hjem.

LØRDAG i TOKYO var Mikkel Hansen i den grad til stede. Den danske superstjerne, som er i gang med sit fjerde OL, viste stort overblik, og han var den store dirigent i det danske angreb, hvor der blev spillet hurtigt og bredt. Hans sammenspil med Mathias Gidsel, der fortsatte, hvor han slap ved VM, er af en anden verden. De ser begge muligheder, som andre aldrig fornemmer.

Mikkel Hansen viste stort overblik i kæmpesejren over Japan. Foto: Jens Dresling.

DET GJORDE det japanske forsvar heller ikke. Mathias Gidsels fodarbejde er nærmest kunst. Et enkelt hurtigt skridt, en kropsfinte og så blev japanerne sendt ud efter sushi.

JAPAN forsøgte i flere omgange at spille syv mod seks for at finde huller i det kompakte danske forsvar, hvor midteraksen med Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup stod utrolig stærkt. Japanerne havde held med en række scoringer fra deres højre fløj, men ellers var Danmark aldrig for alvor udfordret.

PÅ forhånd kunne man efter en lang sæson frygte for træthedstegn hos de danske spillere, men det var der intet af. I stedet var der voldsomt meget overskud, og Danmark fik understreget, at holdet er blandt favoritterne til OL-guldet.

DEN FØRSTE store udfordring kommer mandag morgen dansk tid, hvor Egypten er modstanderen. Det er et hold med en helt anden fysik, end det japanerne kunne mønstre. Og ved VM i januar var Egypten det hold, der voldte Danmark de største problemer. Men jeg tænker, at Danmark har lært mest af den kamp og med det udtryk, som Mikkel Hansen og kompagni viste mod Japan, er det svært ikke at tro på et stort dansk OL.