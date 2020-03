Det rigtige valg

DHF måtte æde et par kameler for at få Jesper Jensen som ny landstræner for de danske kvinder

EFTER DEN trods alt overraskende afsked med Klavs Bruun Jørgensen i kølvandet på VM i Japan i december, tog det DHF godt to måneder at finde hans afløser. Forbundets sportschef, Morten Henriksen, har efter sigende været vidt omkring, men ganske fornuftigt endte Jesper Jensen med at blive den foretrukne.

AT MORTEN HENRIKSEN har været nødt til at æde en kamel eller to undervejs i processen, kan vi nok leve med. Sportschefen var stålsat på, at den nye landstræner skulle være fuldtidsansat, men Jesper Jensen fortsætter efter eget ønske, eller skal vi kalde det et krav, med at træne Esbjergs håndboldkvinder sideløbende med landstrænerjobbet. Til gengæld har DHF ansat assistenttræner Lars Jørgensen i en fuldtidsstilling. Det er, hvad vi kan kalde et hensigtsmæssigt kompromis.

JESPER JENSEN, som hele tiden har været Ekstra Bladets favorit har gjort det fortrinligt i Esbjerg, som han vandt DM-guld med i sidste sæson, og han har vist, at han også kan få sit hold til at præstere overfor stærke internationale hold. Man kan så tilføje, at han har gjort det uden særligt mange danske spillere på et hold, der er båret af stærke og erfarne udlændinge som blandt andre VM-guldvinderen Estavana Polman fra Holland og playmakeren Sonja Frey fra Østrig.

MEN HERFRA er der stor tiltro til, at 42-årige Jesper Jensen også kan arbejde med en rent dansk trup. Modsat Klavs Bruun Jørgensen, der kom uden erfaring med at træne kvindehold, har den nye landstræner noget mere med i bagagen. Derfor er der grund til at tro på, at han kan undgå de ’kultursammenstød’, som Klavs Bruun løb hovedkulds ind i, og som uden tvivl kostede på resultatlisten.

I HÅNDBOLD kommer slutrunderne som perler på en snor. Allerede til december er Danmark medvært for EM, og Jesper Jensen får sin ilddåb i Boxen i Herning, præcis som Klavs Bruun Jørgensen gjorde ved VM i 2015. Det blev dengang ikke nogen udpræget succes, for nu at sige det mildt. Jesper Jensen skal helst undgå samme deroute, men han har kun ganske få samlinger til at ændre holdets udtryk.

HAN BLIVER nødt til at fjerne noget af det tonstunge ansvar, som Klavs Bruun lagde på skuldrene af Stine Jørgensen og Anne-Mette Hansen. Et ansvar som de ikke kunne bære. Flere er nødt til at byde ind, og i det hele taget bliver det den nye landstræners opgave at skabe flere vindertyper og ikke mindst at få løftet holdets generelle bundniveau.

VM I JAPAN viste, at det danske landshold ikke er milevidt fra de bedste hold. Det er således værd at erindre, at de rød-hvide undervejs i turneringen slog de senere verdensmestre fra Holland, ligesom holdet også besejrede de tidligere verdensmestre fra Frankrig. Men i andre kampe var udfaldene ganske enkelt for store og de personlige fejl for talrige.

Jesper Jensen bliver ny landstræner for håndboldkvinderne

Hvem skal afløse Klavs Bruun? Han er klar favorit

Se også: Fortjente guldvindere og kæmpe dansk skuffelse

Uforstående danskere: Det er alarmerende