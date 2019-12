Det var på tide, Klavs Bruun

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Stor ros til de danske kvinder for på under 24 timer at rejse sig efter skuffelsen mod Norge søndag. Det kræver trods alt noget vilje og karakter. Genrejsningen gik på forholdsvis sikker vis ud over Holland, som ellers har været lidt af en ond ånd.

INDEN KAMPEN havde Klavs Bruun valgt at udskifte fløjen Simone Böhme med playmakeren Mia Rej fra København. De viste sig at være en af landstrænerens bedre beslutninger ved denne slutrunde. Inden Rej blev sendt i spil, havde det danske spil igen hakket, fordi der blev spillet for meget sidelæns. Når der sker, bliver en skytte som Anne Mette Hansen ikke sat ordentligt op, og holdet bliver for let at læse.

Mia Rej viste sig at være en effektfuld joker. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MED REJ som dirigent blev det problem løst. Omkring sig fik hun Anne Mette Hansen og hvirvelvinden Mie Højlund, og så blev der angrebet direkte på det hollandske forvar. Det var enkelt, det var lækkert, og pludselig foldede Anne Mette Hansen hele sit skudrepertoire ud. Hun fik ganske enkelt ordre fra Mia Rej om at begynde at skyde. Det gjorde hun så.

MIA REJ er topscorer i den danske liga og kom altså kun med til VM som reserve. På baggrund af kampen mod Holland virker det til at være en fejl. Rej bringer noget dynamik og noget direkthed i spillet, som især var savnet mod Norge søndag. Det er selvfølgelig let at være bagklog, men der er vist ikke længere tvivl om, at Mia Rej hører til på det her landshold. Endda i den grad.

DER ER også – igen – grund til at fremhæve Sandra Toft i målet. Hun var ufattelig god, og først da Holland gik over til at spille syv mod seks, måtte hun give fortabt over for helt frie skud og afslutninger midt på mål fra stregen. Alligevel endte hun på en redningsprocent på 45. Hele 20 redninger blev hun noteret for. Det er verdensklasse. Sandra Toft er lavet af noget særligt.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MED SEJREN har Danmark stadig muligheden for nå kvalifikationsspillet til OL næste år i Tokyo. Holdet kan selv klare paragrafferne ved at slå Serbien onsdag i den sidste kamp i mellemrunden. Serbien har efter sejre i holdets seneste to kampe også meget at spille for, så der er lagt op til et brag af en kamp. Sidst Danmark mødte Serbien var ved EM i Frankrig sidste år, og her blev Klavs Bruuns tropper klædt af. Der er altså revanche til gode, og hvor ville det dog klæde holdet igen at vinde to kamp i træk. Det vil give mere tro på fremtiden.

Karakterer: Danmark - Holland Genialt 6 Sandra Toft Stod langt inde i første halvleg med en redningsprocent på 60. Utroligt som hun kan blive ved med at holde niveau. DHF Uden for bedømmelse UB Althea Reinhardt Kom ikke på banen. DHF Uden for bedømmelse UB Stine Bodholt Kun kort tid på banen. DHF Pengene værd 3 Kathrine Heindahl Fik en god start med en sikker scoring, men havde efterfølgende svært ved at gribe boldene. Trak også dum udvisning. DHF Pengene værd 3 Sarah Iversen Hun virkede overtændt. Sloges som altid i forsvaret, men det bliver for urent til tider, og det koster udvisninger. DHF Super 5 Lærke Nolsøe Arbejdede energisk defensivt og scorede på de muligheder, hun fik. Sikker indsats af fløjen fra Nykøbing. DHF Super 5 Trine Østergaard En enkelt teknisk fejl og et par brændt chancer trækker en smule ned på en ellers godkendt præstation af højrefløjen DHF Lige bestået 2 Freja Cohrt Havde en godkendt første halvleg, men begyndte anden med at brænde to 100 procents chancer. Ofrede sig ikke nok. DHF Pengene værd 3 Mia Rej Sikke en slutrundedebut. Fik en flænge, scorede flotte mål, brændte, lavede teknisk fejl og fik en udvisning. Velkommen ombord. DHF Lige bestået 2 Stine Jørgensen Var tilbage i rollen som sikker straffekastskytte, men skuddene fra distancen havde hun stadig ikke det store held med. DHF God 4 Anne Mette Hansen Det kørte længe ikke for kvinden, der burde være vores største stjerne. Forkrampet start, men så tog fanden ved hende efter pausen. DHF God 4 Line Haugsted Stadig krumtappen i forsvaret, men havde sine problemer med Hollands bevægelige playmaker Estavana Polman. DHF Pengene værd 3 Kristina Jørgensen Var udfordret i forsvaret af de hurtige hollændere, som gerne ville spille putbolde til stregen. Scorede flot mål på hopskud. DHF Lige bestået 2 Mie Højlund Blev udfordret i forsvaret at den store hollandske skytte, men sloges bravt. Var ved at blive dyr i angrebet med flere fejl. DHF Lige bestået 2 Lotte Grigel Hun var til at spille for meget sidelæns i kampens åbning. Brændte flere muligheder, og havde for mange boldtab. DHF God 4 Louise Burgaard Med sin pågåenhed trak hun flere straffekast. Kom også på tavlen, men havde desværre også flere tekniske fejl. Det trækker ned. DHF God 4 Klavs Bruun Jørgensen Fik brugt mange spillere i et forsøg på at finde en rytme. Var lidt længe om at reagere, da hollænderne kom tæt på efter pausen. DHF

