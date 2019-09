Død kvinde udstiller FIFA og DBU

I 38 ÅR er iranske kvinder blevet udelukket fra de iranske fodboldstadioner. Kvinderne skulle ifølge præstestyret i Teheran beskyttes mod den maskuline atmosfære og synet af halvpåklædte mænd.

I 38 år har verdensforbundet FIFA ikke for alvor gjort noget at få ophævet det diskriminerende forbud. Vores eget fodboldforbund, DBU, har ligeledes ikke gjort anskrig mod iranerne.

Ikke før nu hvor en hel fodboldverden, på grund af en fodboldglad, iransk kvindes tragiske død, kan blive enige om fordømme det iranske styre. FIFA vil endda sende en delegation til Iran.

2. SEPTEMBER satte Sahar Khodayari ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran. I mandags døde hun som følge af skaderne.

Sahar Khodayari tog sit eget liv i protest over en fængselsstraf på seks måneder for at have sneget sig ind på et stadion til en fodboldkamp med sit favorithold, Esteghlal FC.

Til kampen havde hun klædt sig ud som mand. Mange iranske kvinder har gjort det samme, og mange er som Sahar blev afsløret og straffet. Sådan har det været længe.

Sahar Khodayari forklædte sig som mand for at komme ind for at se sit favorithold.

ALLIGEVEL ER Iran en del af det internationale fodboldsamfund. Således deltog Iran ved VM i Rusland sidste år, og iranerne spiller med i alle turneringer for klub- og landshold i Asien.

Iran burde for længst være sparket ud af FIFA og fra al fodbold. Forbuddet mod kvinder på iranske stadioner strider mod alle FIFA’s erklæringer mod diskrimination.

Presset fra mange organisationer og iranske kvindegrupper har dog fået FIFA’s præsident, Gianni Infantino, til at reagere. Men det går for langsomt, og han er ikke konsekvent nok.

I MARTS 2018 var Infantino i Iran, hvor han overværede et lokalderby i Teheran. Infantino blev med rette efterfølgende voldsomt kritiseret, fordi kvinder ikke havde adgang.

10. november 2018 var Infantino igen i Teheran til den asiatiske Champions League-finale mellem Persopolis og japanske Kashima Antlers. Flere hundrede iranske kvinder havde helt ekstraordinært fået lov til at overvære kampen.

DET VAR kun en enlig svale, og i juni 2019 skriver Infantino til Mehdi Taj, præsident for Irans fodboldforbund. Infantino brokker sig over, at siden Champions League-finalen har kvinder ikke fået lov til at overvære en eneste kamp.

I brevet gør Infantino opmærksom på, at den iranske præsident, Rouhani, i marts 2018 havde lovet, at der snart ville ske fremskridt på området.

Det var ikke sket, og derfor beder Infantino den iranske fodboldpræsident om senest 15. juli at fortælle, hvilke skridt myndighederne vil tage for at sikre, at iranske kvinder kan overvære kvalifikationskampene til VM i 2022.

Iran har sin første hjemmekamp 10. oktober mod Cambodia.

Sahar Khodayari betalte den højeste pris, men forhåbenligt kan hendes død ændre vilkårene til det bedre for de undertrykte iranske kvinder.

INFANTINO FIK ikke svar fra iranerne inden 15. juli. I øvrigt laver han den fejl, at han kun taler om kvalifikationskampe til VM. Det må for pokker handle om adgang for kvinder til alle fodboldkampe.

Endnu engang har iranerne snøret ham. Jamshid Taghizadeh, Irans vicesportsminister, har for nyligt meddelt, at kvinder kan komme på Azadi Stadion, når Iran møder Cambodia.

Men altså ikke en generel ophævelse af forbuddet mod at lade kvinder overvære fodboldkampe i det ellers fodboldgale land.

HERHJEMME HAR DBU’s formand, Jesper Møller, hejst den moralske fane. Han forventer, at FIFA straffer Iran, hvis ikke landet retter ind.

– Reglerne er glasklare. Diskrimination kan ikke tolereres. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det handler om seksuel orientering, nationalitet, hudfarve eller køn, har han de seneste dage sagt til utallige medier.

MEN DET er lidt en gratis omgang for Møller, med mindre vi vælger at tage ham på ordet. Danmark har intet fodboldfællesskab med Iran. I hvert fald ikke på klubplan. Til gengæld kan vi løbe ind i Iran ved VM i Qatar i 2022.

Og hvordan er det så lige, det forholder sig med menneskerettighederne i Qatar?

ALLE DE former for diskrimination, som Jesper Møller nævner, findes i Qatar. Oveni kan vi placere de tusindvis af migrantarbejdere, som er døde i bestræbelserne på at gøre Qatar klar som vært for slutrunden.

Hvis Iran skal straffes for diskrimination, og det skal de i min verden, så må det samme gælde for Qatar.

