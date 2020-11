Dokumentar river op i gamle håndboldsår

I fire afsnit følger DR Klavs Bruun og hans kvindelandsholds vej til den store nedtur i Kumamoto - landstræneren kom for at vinde guld

Det skortede ikke på store ord og højtflyvende ambitioner, da Klavs Bruun og hans kvindelandshold sidste år satte kurs mod VM i Japan.

- Jeg tror på, at vi kan vinde hele molevitten. Vi har fortjent guld, sagde landstræneren inden afrejsen til et tændt kamera ført af dokumentaristen, Nils Feldballe.

I et helt år fik Feldballe lov til at følge landsholdet helt tæt på, og første afsnit af i alt fire vises i aften på DR1.

Jeg har haft lejlighed til at se de tre første afsnit og lad det være sagt straks. Der detoneres ingen bomber undervejs i den lange rejse mod nederlag og fiasko i Kumamoto i Japan, hvor Klavs Bruuns gulddrømme blev til nul og ingenting.

Det siger sig selv, at Klavs Bruun med sine bombastiske udtalelser er en af seriens hovedpersoner. En anden er holdets anfører, Stine Jørgensen. Begge er helt ude af landsholdet, og det giver dokumentaren manglende aktualitet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ét valg giver sig selv: Ham skal du have i slutspurten

Stine Jørgensen forlod landsholdet efter VM i Kumamoto. Foto: Bo Amstrup

Det er og bliver en gammel historie, som endda tager sit udgangspunkt helt tilbage i konflikten mellem landsholdet og Klavs Bruun efter VM i Danmark i 2015. Det var dengang, spillerne sendte et brev til DHF med utallige klager over en useriøs landstræner.

Et brev som uden tvivl har været en medvirkende årsag til, at landsholdet i Klavs Bruuns regeringstid aldrig kom i vater.

De alt for store udsving i holdets præstationer er også et gennemgående tema i dokumentaren. Ved slutrunden i Japan slog holdet flere tidligere verdensmestre for efterfølgende at sætte point til mod langt svagere hold.

Og det gjorde ondt på landstræneren, der kom for at vinde guld, men som måtte se, at det især var hans erfarne spillere, Anne Mette Hansen og Stine Jørgensen, der kostede dyrt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anne Mette Hansen, tv, tabte alt for mange bolde. Det gjorde ondt på landstræneren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Da Klavs Bruun foran hele truppen påpegede Jørgensens dårlige skud og Hansens mange boldtab, tabte han også sig selv. Han talte hele truppen ned.

Da VM-guldet var uopnåeligt, og da det heller ikke lykkedes at sikre sig adgang til OL-kvalifikationen, var Klavs Bruun ved at brække sig i lårtykke stråler. Han giver i dokumentaren flere prøver på sit store lager af bandeord. Hans egne frustrationer får fuld gas.

Men han når også frem til en erkendelse. Spillerne stolede ikke tilstrækkeligt på ham. En erkendelse han måske skulle have nået frem til allerede efter brevet i sit første år som landstræner. Det var et gammelt sår, der brutalt blev revet op i Kumamoto.

Et landshold i knæ (1:4)

- Spillernes hårde brev

DR1 kl. 20.30

I tårer: - Kunne hugge hovedet af mig selv

Klavs Bruun gik ned med holdet

Kæmpe fiasko: Danmark misser OL efter nedtur

Dansk OL-chok: De dumpede med et brag

Totalt fredet trods kollaps