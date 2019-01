Dopingjægere har spillet fallit - gjort til grin af russerne

DET INTERNATIONALE Antidopingarbejde er en dårlig vittighed, og Rusland har igen formået at gøre verdens sportsledere godt og grundigt til grin.

Præcis som forventet har Rusland ikke levet op til de krav, som Det Internationale Antidopingagentur, WADA, har stillet, for at Putins eliteudøvere igen kan blive et fuldt gyldigt medlem af den internationale sportsverden.

WADA HAVDE sat en deadline 31. december 2018. Her skulle de russiske myndigheder efterkomme to krav.

* Rusland skulle indrømme, at medlemmer af regeringen har været en del af dopingprogrammet, som det blev afsløret i 2015.

* Rusland skulle give WADA fuld adgang til dopingprøverne fra dopinglaboratoriet i Moskva, som Det Russiske Antidopingagentur, RUSADA, sidder på. Det anslås, at der er lagret 9000 mistænkelige prøver, som skal tjekkes efter.

SELV OM RUSADA-direktøren, Yury Ganus, omkring jul i desperation tryglede den russiske regering om at efterleve kravene fra WADA, hjalp det ikke det mindste.

Interessant og meget sigende er det, at hverken WADA eller IOC har reageret voldsomt overfor russerne. Men det flugter fint med den linje, de to organisationer længe har kørt. WADA og IOC vil lukke russerne tilbage i varmen, selv om Putins folk langt fra har erkendt omfanget af landets statsstyrede dopingprogram, som blev afsløret i 2015.

IOC’s præsident, Thomas Bach, og hans kollega i WADA, Craig Reedie, har siden de første afsløringer gjort sig umage for, at Rusland skal slippe så billigt som muligt.

Craig Reedie sagde i oktober i et interview med CNN, at det var en skam, at det lige var Rusland, der faldt i det efterforskningsmæssige system, som WADA har opbygget. For Rusland er på mange måder en stærk nation. Måske den stærkeste, sagde han.

I EN NYTÅRSUDTALELSE sagde Putins nære ven, IOC-præsident Thomas Bach, at Rusland er blevet straffet nok, og dermed indikerede han, at russerne skal have lov til at stille op ved OL i Tokyo næste år. Uanset om de efterlever kravene fra WADA.

Først på et møde i midten af januar vil WADA tage stilling til, hvordan situationen med Rusland skal tackles, men lur mig om der ikke bliver tale om en blød landing. Og sådan vil det fortsætte, hvis der ikke ændres på magtfordelingen i WADA, som er ejet halvt af IOC og halvt af myndighederne.

I REALITETEN er det dog IOC, der kører showet og dermed også dopingarbejdet af sporet. Kun ved helt eller delvist at fjerne IOC-folkene, og erstatte dem med uafhængige eksperter, vil WADA kunne genvinde en form for troværdighed.

Til november skal WADA have ny leder, og denne gang er det en repræsentant for myndighedssiden, som skal vælges til præsident. Det tegner til at blive en barsk valgkamp mellem de to kandidater, norske Linda H. Helleland og polske Witold Banka.

* Linda H. Helleland, 41, er børne- og ligestillingsminister i Norge og vicepræsident i WADA.

* Witold Banka, 34, er polsk sportsminister og har tidligere været på det polske landshold i atletik.

BEGGE ønsker at overtage efter engelske Craig Reedie, 77, som har været præsident siden 2013. Reedie har været kontroversiel. Han er medlem af IOC og har været nærmest intimt venlig overfor Rusland efter afsløringerne af statsorganiseret doping.

Både Banka og Helleland vil have ændringer i WADA, men de er stærkt uenige om metoderne. Som vicepræsident har Helleland været voldsomt kritisk overfor Craig Reedie og hans håndtering af Rusland.

BANKA derimod anlægger en mere forsonlig og diplomatisk linje. Han kritiserer ingen, men opfordrer til sammenhold og samarbejde. På mange måder lyder han som en mand, der kunne komme fra IOC-lejren, og så er vi lige vidt.

