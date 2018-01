Efter dansk nedtur: Fiasko er for mildt et ord

OG VI havde lige udnævnt Tjekkiet til at være turneringens dårligste hold, og så skaber de EM’s største sensation ved at slå de danske storfavoritter. Nogen vil sige, at det er charmen ved håndbold, men i skrivende stund er det altså svært at se komikken. Fiasko er næsten for mildt et ord.

LANDSTRÆNEREN havde bedt om vildskab, knyttede næver og en flok spillere, som kæmpede som en enhed. Lad os være ærlige og sige, at det ikke var det udtryk det danske hold havde i lange perioder af kampen. Her bar alt for meget præg af slaphed.

UNDERVURDEREDE spillerne den flok tjekker, som var blevet klædt godt og grundigt af mod Spanien i lørdags? Jeg tror, det er en del af forklaringen. Med til ligningen hører dog også, at Tjekkiet denne gang spillede uden alle de tekniske fejl, som de leverede mod spanierne. Ja, de spillede nærmest fejlfrit

Rasmus Lauge kunne ikke leve op til sin flotte præstation mod Ungarn. Her ses han i infight med Tjekkiets Petrovsky. Foto: /Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

MEN DET er selvfølgelig ingen undskyldning for den manglende indsats hos et dansk landshold, der i perioder spillede alt, alt for langsomt. Og så tillod vi også at brænde mange chancer i helt fri position. Vel også et tegn på manglende indstilling.

TJEKKERNE SAGDE tak, og så scorede de på kontraer, når vi brændte. Vores tilbageløb foregik i pensionisttempo, og så bliver selv et ordinært hold som Tjekkiet pludselig gode. Og efter 17 minutter havde Nikolaj Jacobsen fået nok. Han tog en timeout, uden at det hjalp synderligt.

VORES FORSVAR hang ikke sammen. Der var ingen opbakning, når de hurtige tjekker angreb direkte på vores midterforsvarere og backer. 15 mål lavede de i første halvleg. Det var det samme, som de brugte en hel kamp til mod Spanien.

EN AF forklaringerne på den manglende sammenhængskraft i forsvaret, skyldtes at Nikolaj Jacobsen valgte at spare Rene Toft og Henrik Møllgaard. To spillere der normalt plejer at tage en ordentlig tørn i defensiven.

NORMALT REAGERER landstræneren lynende hurtigt, men denne gang var han alt for lang tid om at få banket noget kraft og saft ind i det danske hold. Eller rettere, det lykkedes aldrig.

Mikkel Hansen forsøger at bryde i gennem det tjekkiske forsvar. Kampen endte med et højst overraskende dansk nederlag. Foto: Liselotte Sabroe

BÅDE MIKKEL HANSEN og Rasmus Lauge brændte store chancer i kampens afgørende minutter. Den tjekkiske målmand blev skudt varm at en flok danske spillere der afsluttede alt for meget lige på ham. Han gik simpelthen med skuddene.

NU STÅR vi i en situation, hvor vi stadig kan vinde gruppen ved at slå Spanien og komme videre til mellemrunden med fire point. Men vi kan også komme over med blot nul point, og det vil være noget af en bet, hvis drømmen om semifinalen skal opfyldes. Men det kræver altså en del bedre spil og indstilling, end det vi viste mod et tjekkisk hold, der skal roses for at komme med fuld kraft og vilje til at vinde hver eneste bold og tackling.

