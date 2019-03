Ekstra Bladet afslører: Klub-VM kan splitte europæisk sammenhold

I MERE end et år har UEFA i samarbejde med de europæiske storklubber forhindret FIFA-præsident Gianni Infantinos planer om et nyt Klub-VM og en global Nations League. Men fredag i Miami i USA kan det europæiske fællesskab revne med et brag.

På Ritz-Carlton Coconut Grove Hotel mødes FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Counsil, og her vil Infantino spille hårdt ud med en færdig plan for et Klub-VM med 24 hold, som skal afvikles i juni måned i 2021.

IFØLGE Ekstra Bladets oplysninger har UEFA på forhånd sagt fra over for forslaget. UEFA’s præsident Aleksander Ceferin mener ikke, at et Klub-VM i den størrelse kan bliver aktuelt før 2025. Argumentet skulle være, at der ikke er plads i den internationale kampkalender til flere turneringer.

Kilder i FIFA siger til Ekstra Bladet, at Klub-VM i 2021 skal afløse Confederations Cup, den miniturnering for landshold som spilles året før VM. På den måde vil det ikke gå ud over den internationale kampkalender.

ALLIGEVEL forventes det, at UEFA vil sige nej til det nye Klub-VM, men hvis sagen kommer til afstemning i FIFA’s 37-mands store Counsil, vil UEFA komme i mindretal. Konføderationerne uden for Europa støtter alle varmt tanken om et nyt klub-VM.

Som nævnt har de europæiske klubber, som er samlet i ECA, hidtil stået last og brast med UEFA i den her sag. Det har de blandt andet gjort for at beskytte guldægget Champions League.

Hvis forslaget om et Klub-VM i 2021 bliver vedtaget fredag i Miami, er spørgsmålet, om UEFA vil boykotte turneringen. Sker det vil den tabe voldsomt i værdi, for verdens stærkeste klubhold findes i Europa.

Artiklen fortsætter under billedet...

UEFA's præsident Aleksander Ceferin til venstre og FIFA's Gianni Infantino er overhovedet ikke enige om, hvornår et Klub-VM skal sættes i søen. Foto: Getty Images.

EKSTRA BLADET erfarer dog, at store klubber som Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern München, Juventus og Manchester City meget gerne vil deltage i FIFA’s nye Klub-VM. Og så ryger alliancen med UEFA.

Forklaringen skulle være, at de deltagende klubber ved Klub-VM indkasserer langt over halvdelen af turneringens overskud. Lokkemidlet er altså penge, og det forlyder, at beløbene er så store, at de deltagende klubber vil kunne fordoble deres overskud det år, de er med i turneringen.

I DEN plan, som Gianni Infantino fremlægger på mødet i Miami, er Europa tiltænkt otte ud af de 24 pladser. Oceanien får en plads, mens de resterende fordeles mellem Asien, Afrika, Nord-, Syd- og Mellemamerika.

For Europas vedkommende er vinderne af Europa League og Champions League fødte deltagere. Hvordan de øvrige seks hold skal findes er endnu uklart.

FOR INFANTINO er det magtpåliggende at få tampet det nye Klub-VM på plads i Miami. Til gengæld er planen om en global Nations League skudt til hjørne.

Som nævnt består FIFA’s Counsil af 37 personer. Der dukker dog kun 34 op i Miami. Lee Harmon fra Cook Island blev i sidste uge udelukket fra al fodbold i tre måneder. Ved VM i Rusland solgte han billetter på den sorte børs.

SOM MEDLEM af FIFA’s bestyrelse får Harmon 1,6 millioner om året. Desuden får han rejse og ophold betalt, han sidder på de bedste sæder til kampene, har fri bar i VIP-logen, og han får diæter for hver dag, han trækker i FIFA-habitten.

At han slipper med tre måneders udelukkelse og en bøde på 130.000 kroner, viser blot, at så slemt ser FIFA heller ikke på den lille korruption. Harmon burde være udelukket på livstid.

PRÆSIDENTEN for det afrikanske fodboldforbund, Ahmed Ahmed, som også er vicepræsident i FIFA, og russeren Aleksey Sorokin har begge meldt afbud. Om årsagen skyldes frygt for FBI eller visaproblemer er uvist.

