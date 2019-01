Juventus og AC Milan vil hellere spille for stenrige og brutale sheiker end for deres egne fans i Italien

DET BRUTALE styre i Saudi-Arabien har en plan om at blive en stor aktør i international fodbold. Og det skal ske ved at købe sig indflydelse. Desværre er en række europæiske klubber til fals for ussel mammon.

Seneste eksempel handler om de italienske storklubber Juventus og AC Milan, som mødes onsdag i den italienske Super Cup i Jeddah i Saudi-Arabien. Det er endnu en skamplet på international fodbold, hvor penge går forud for moral og anstændighed.

AMNESTY INTERNATIONAL har opfordret begge mandskaber til at droppe kampen i protest mod drabet af journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens ambassade i Istanbul sidste år.

Men den slags opfordringer preller af på de to klubber, som hellere vil spille for sheikerne i Saudi-Arabien end for deres egne fans på et stadion i Italien. Det er på alle måder en trist udvikling.

HELDIGVIS er der italienere, som finder situationen bedrøvelig. Det skyldes blandt andet, at kvindelige tilskuere ikke har samme adgang til tribunerne i Jeddah som de mandlige. De kvindelige tilskuere må kun sidde i de såkaldte familieafsnit.

Italiens vicepremierminister Matteo Salvini er meget kontant i sin kritik.

- Det er sørgeligt, at den italienske Super Cup skal spilles i et islamisk land, hvor kvinder ikke kan komme på stadion, medmindre de er i selskab med en mand. Det er ulækkert. Jeg skal ikke se kampen, siger Matteo Salvini.

DEN TYSKE storklub Bayern München har også flere gange spillet i Saudi-Arabien. det sker som regel i forlængelse af klubenes årlige træningslejr i nabolandet Qatar.

ET EKSEMPEL er fra 2015. Selvom Bayern München ikke havde brug for pengene, kunne klubbens ledelse alligevel ikke nære sig. To millioner euro eller knap 15 millioner kroner lå og ventede i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, hvis Bayern ville smutte forbi og spille en opvisningskamp mod det lokale storhold, Al-Hilal.

Der kan siges meget dårligt om Saudi-Arabien, blandt andet at de nægter jøder indrejse, men det anfægtede ikke den store sydtyske klub, som ellers er kendt som en klub med dybe jødiske rødder.

DET VILLE klæde Bayern og andre europæiske klubber og fodboldforbund at følge Borussia Dortmunds eksempel. Klubben har en politik om ikke at spille opvisningskampe i lande, som diskriminerer og ikke overholder menneskerettighederne.

Hvis eksemplet skal brede sig til klubber som Brøndby, FC Midtjylland, PSG, PSV, Club Brugge, KAS Eupen, Zenit St Petersburg, Spartak Moskva, Lokomotiv Moskva og FC Rostov, skal trykket komme fra deres fans.

Alle de nævnte klubber har været eller skal på træningslejr i Qatar eller De Forenede Arabiske Emirater. Lande som på samme måde som Saudi-Arabien undertrykker menneskerettighederne på en lang række områder.

FC KØBENHAVNS fans er et strålende eksempel på, at det nytter at protestere. Da Superligaens førerhold offentliggjorde, at turen gik til De Forenede Arabiske Emirater, medfødte det en massiv kritik fra fansene, der mente, at klubben burde finde et sted, hvor forholdene var anderledes. Og sådan bliver det fremover.

Brøndbys fans har også protesteret, men endnu uden held. Tidligere har fangrupperinger i norske Rosenborg og svenske Malmø FF med held fået deres klubber til at vælge sheikregimerne fra. Det nytter at sige fra.

