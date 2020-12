En trup med stort potentiale

DET DANSKE EM-togt bør ikke slutte i aften mod Spanien, som ellers er kommet til Herning som VM-sølvvindere. Men ved denne slutrunde har spanierne ikke glimtet, og de er med foreløbig blot et point i mellemrunden allerede ud af turneringen.

ANDERLEDES er det fat med Danmark, der lever, men som skal have mindst et point i aftenens kamp i Boxen for at holde fast i drømmen om en plads i semifinalen. Uafgjort eller dansk sejr sikrer en ’finale’ mod Rusland på tirsdag om en plads blandt de fire bedste, hvor Frankrig og storfavoritterne fra Norge allerede har kvalificeret sig.

RUSLAND VAR på forhånd udpeget som en anden af EM’s favoritter, og selv om holdet mangler en del skadede spillere, er det stadig en voldsomt konkurrencedygtig modstander. Og det kan da også godt være, at de danske forhåbninger brister mod russerne, men der skal altså spilles om det.

INDTIL VIDERE er der grund til at glæde sig over, at Jesper Jensen har skabt et meget sammentømret landshold. Alle er klar over, hvad der forventes, og der spilles efter et ret enkelt koncept i de forskellige situationer. Blandt andet i overtalsspillet med to strege og to bagspillere.

Det er simpelt, men de fleste gange utrolig virkningsfuldt.

Jesper Jensen har skabt en sammentømret trup. Foto: Lars Poulsen.

DANMARK mønstrer et af slutrundens absolut bedste forsvar. De to keepere, Sandra Toft og Althea Reinhardt, er turneringens bedste målmandspar. De har reddet 35 procent af alle afslutninger, men foran sig har de også et forsvar, der arbejder benhårdt for føden.

Slovenien scorede kun 23 gange, Montenegro blot 19, Frankrig 23 og endelig Sverige 22. Det er meget lave scorer og beviset på en stærk, sammenhængende defensiv.

I ANGREBET er der til gengæld stadig plads til forbedringer. I de seneste to kampe mod Frankrig og Sverige har udfordringen været at overspille et meget offensivt forsvar.

Sverige overraskede med at gå højt op, sikkert fordi de så, at Frankrig havde haft held med at gå frem og stække Mette Tranborg. Sverige kopierede franskmændene, og det betød, at angrebsspillet ind i mellem stivnede, og der blev spillet alt for meget sidelæns alibihåndbold.

DET ER EN udfordring, som der er arbejdet meget med i lejren, og Jesper Jensen har lovet, at vi vil se løsninger, når Danmark igen i aften møder et offensivt forsvar. Ellers har det været en succes med Mie Rej som holdets nye playmaker, og som nævnt har overtalsspillet styret af Kristina Jørgensen i overvejende grad været en succes.

Mia Rej har gjort det fortrinligt som playmaker. Foto: Lars Poulsen

DER ER absolut potentiale nok i dansk håndbold til, at kvindelandsholdet igen kan komme til at spille med om medaljer. Der er forholdsvis stor bredde i landstrænerens trup.

Ved denne slutrunde bruger han meget 13 ud af de 16 spillere. I de tætte kampe stoler han endnu ikke nok på det unge stortalent Andrea Hansen fra København, samt de to Viborgspillere Laura Damsgaard og Maibritt Toft Hansen.

KUNNE TRUPPEN være forstærket? Jep. Med Maria Fisker, der valgte at melde fra, fordi hun ikke kunne undvære sit lille barn i så lang tid, og Helena Elver, der desværre gik i stykker under opvarmningen til testkampen mod Norge forud for EM.

SELV HAR landstræneren under hele turneringen vist stort overskud og overblik. Han træffer mange rigtige beslutninger, og han har sine spilleres fulde opmærksomhed. Selv om holdet nu i flere uger har opholdt sig i rød zone, eller isolationsfængsel, som landstræneren selv har kaldt det, har det ikke været hverken lejrkuller eller intern ballade.

DER ER mange gode ting at bygge videre på. Lad det da bare fortsætte i aften mod Spanien, så vi kan få braget mod Rusland på tirsdag.

