Endelig kommer hun til sin ret

DEN NYE dreng i klassen, i skikkelse af Jesper Jensen, får i aften sin slutrundedebut som træner for det danske landshold.

Man kan roligt sige, at han ikke har haft de bedst tænkelige forberedelser, men det gælder såmænd også for de fleste af hans kolleger fra de øvrige 15 lande ved EM.

CORONAEN har skabt megen kaos og usikkerhed, men lidt har vi dog fået set fra den nye landstræner. De to seneste optaktskampe mod EM-favoritterne fra Norge gav grund til en vis optimisme.

JESPER JENSEN har givet landsholdet et nyt udtryk. Tøjlerne er løsnet, der er mere fart i spillet, og nye typer kommer i højere grad til at præge kampene. Mod Norge fik vi set, at der igen for alvor satses på kontraspillet, hvilket kun er naturligt med en klassekeeper som Sandra Toft i målet. De mange redninger skal udnyttes til en række lette mål.

Danmark gav Norge kamp til stregen i to optaktskampe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

I ANGREBET kommer Mia Rej til at spille en hovedrolle. Man kan ærgre sig over, at hun først her, hvor hun er fyldt 30, kommer til sin ret på landsholdet. Hun har farten, overblikket og den hurtige skudafvikling, der gør hende utrolig svær at dæmme op for.

SPILLET ER også blevet bredere. Fløjene er ikke længere kun til pynt. De skal spilles gode, og forventningen er, at vi får set langt flere fløjafslutninger end tidligere. Og hvorfor ikke? Danmark har gode fløje, og når fløjvåbenet også tages i brug, får modstandernes forsvar naturligvis langt mere at skulle forholde sig til.

VI SÅ i kampene mod Norge og tidligere på året i Golden League, at det danske landshold konm forholdsvis let til afslutninger og scoringer. Der skulle ikke som for eksempel ved VM for et år siden ases og mases for hvert eneste mål. Der er kommet meget mere dynamik i angrebsspillet.

HVIS DET vi så fra hele holdet i kampene mod Norge er begyndelsen på en opadstigende formkurve, kan det blive en ganske underholdende slutrunde. Sammen med Frankrig bør Danmark være en sikker deltager i mellemrunden. Den indledende gruppe tæller også Montenegro, som de danske kvinder slog stort ved Golden League i oktober.

