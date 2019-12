Totalt uforståeligt at de danske kvinder pludselig holdt op med at spille håndbold

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): VI HAR været inde på temaet før under VM. Hvad hulen er det, der sker oppe i hovedet på de danske kvinder? Det går fra det finurlige til det forfærdelige fra den ene kamp til den anden. Pludselig er der spillere, der ikke kan selv de mest elementære ting. Det var et mentalt sammenbrud.

DET MÅ have været en forfærdelig oplevelse for Klavs Bruun Jørgensen at se det danske spil smuldre i første halvleg mod Norge. Han havde ellers lagt den perfekte taktik. I en periode blev den udført til perfektion, men pludselig holdt hans spillere op med at spille håndbold. I stedet for at angribe, blev der spillet sidelæns og baglæns, og så kom alle fejlene. Lavet af de spillere, som ellers skulle have båret holdet.

Hvad laver i dog derinde, synes Klavs Bruun at tænke. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

DANMARK begyndte med to forsvars-angrebsudskiftninger. Et skaktræk fra Klavs Bruun, som faldt fordelagtigt ud. Kristina Jørgensen og Line Haugsted var de to specialister, der tog fat defensivt, mens Lotte Grigel og Louise Burgaard kunne bruge deres kræfter offensivt. Tjubang sagde det, og så var Danmark foran 5-0. En drømmestart. Helt uden fejl.

MEN VI fik ikke lang tid i drømmeland. Midtvejs i halvlegen gik Danmark i stå. En lang scoringspause, et tabt overtalsspil og pludselig kunne de danske spillere hverken kaste eller gribe.

ELENDIGHEDERNE, som vi så i de tidligere kampe mod Sydkorea og Tyskland, vendte tilbage. Ni tekniske fejl og 12 brændte skud var status før pausen. Anfører Stine Jørgensen kastede bolden direkte ud over sidelinjen, og Louise Burgaard afsluttede tåbeligt med 15 sekunder igen, så Norge lige præcis kunne nå en scoring mere.

DET VAR forfærdeligt at se på, og havde det ikke været Sandra Tofts ni redninger, havde Norge skilt Klavs Bruuns hold helt af allerede i første halvleg. I pausen formåede landstræneren dog at puste nyt liv i sit hold, og der manglede ikke meget, før Danmark havde fået kontakt igen. Men ufatteligt mange spildte muligheder i overtalsspillet, og utroligt mange brændte skud fra Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen kostede dyrt.

Sandra Toft trøstes af Althea Reinhardt efter en kamp, hvor hun ellers havde været et plankeværk. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

ALLIGEVEL HANG vi på til det sidste. Især fordi Sandra Toft i målet hele vejen igennem var et plankeværk, og fordi Mie Højlund og Lotte Grigel i angrebet igen fik rettet spillet til, så der blev spillet direkte mod målet.

DE DANSKE drømme om en plads i semifinalen er stort set forduftet. Så skal der som i billiard både ske blegt og mirakler, og den slags sker næppe, selv om vi nærmer os jul. I stedet skal blikket rettes mod det olympiske kvalifikationsspil. Og derfor skal Holland besejres mandag og Serbien på onsdag.

