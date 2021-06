Ethvert liv tæller - også i Qatar

EN 28-ÅRIG netop løsladt kenyaner er det seneste eksempel på, hvor galt det står til i Qatar, som om blot 18 måneder skal være vært for VM i fodbold.

MALCOLM BIDALI hedder den unge mand, som natten mellem 4. og 5. maj blev hentet af agenter fra Qatars efterretningstjeneste og ført til et hemmeligt sted.

I FLERE uger forsøgte menneskerettighedsorganisationer og internationale fagforeninger at skaffe oplysninger om Bidalis opholdssted og ikke mindst at få klarhed over hans brøde. Uden held.

QATAR ER et diktatur og optræder som et sådant. Man skulle ellers tro, at landet her så kort tid før VM ikke har brug for flere dårlige historier, men sådan tænker sheikerne åbenlyst ikke. Det rager dem en papskid, hvad andre mener og siger om dem.

DE ER vant til at køre rundt med FIFA, DBU, FN og hvad de nu hedder alle de sikkert velmenende mennesker, der taler om kritisk dialog og øget pres. Qatar lover bod og bedring og reformer, men i virkeligheden gør sheikerne lige præcis, hvad der passer dem.

MALCOLM BIDALI tog til Qatar i 2016 for at tjene nogen penge. Præcis som de øvrige godt to millioner migrantarbejdere, der er ved at gøre Qatar klar til VM. Men Bidali fandt ikke lykken i Qatar. Han fik arbejde som sikkerhedsvagt, og her stødte han dagen igennem på mange andre migrantarbejdere.

HAN HØRTE deres historier om manglende løn, for lange arbejdsdage i voldsom hede, for lidt mad, for dårlige indkvarteringsforhold og værst af alt inddragelse af pas, som gør det umuligt af flygte fra landet.

UNDER pseudonymet ’Noah’ skrev Malcolm Bidali deres historier, som blev lagt ud på en hjælpeorganisations hjemmeside. Jeg har læst flere af dem. De er, hvad jeg vil kalde meget velskrevne artikler om det hårde liv blandt migrantarbejderne i Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet...

Malcolm Bidali fortalte om migrantarbejdernes hårde liv i Qatar. Foto. Lars Poulsen.

JEG HAR selv set og oplevet det flere gange, og Malcolm eller ’Noah’ om man vil, gik på ingen måde amok på myndighederne i sine skriverier. Han beskrev blot virkeligheden.

MEN HAN blev en torn i øjet på styret og i følge Amnesty International gik efterretningstjenesten hurtigt på jagt efter ’Noah’s sande identitet. Det lykkedes dem at fange ham ved hjælp af en phishing-mail.

SELV OM han nu er løsladt, er han han stadig anklaget og riskerer en voldsom straf. Anklagerne går på, at han har skadet Qatar, og at han har arbejdet mod betaling for en fremmed stat. Altså som en form for spion. Nogen form for bevis er ikke fremlagt.

SAGEN OM Bidali ligner endnu et forsøg på at lukke munden på en kritiker. Ytringsfrihed eksisterer ikke i Qatar. Det er blot en af de hundredevis af grunde til, at Qatar aldrig skulle have været vært for VM.

HUMANITÆRE organisationer og internationale fagforeninger som Building Workers International, BWI, har siden 2010 gjort et stykke arbejde for at få forbedret forholdene i Qatar. Der er da også blevet vedtaget reformer, men på stort set alle områder mangler de at blive implementeret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ofte er migrantarbejderne stuvet sammen på alt for få kvadratmeter. Foto: Lars Poulsen.

MEN VÆRST af alt er de mange tusinde dødsfald blandt migrantarbejderne. VM bliver spillet på de dødes grave. Qatar vil ikke tale om dødsfaldene. Sheikerne vil heller ikke undersøge årsagerne til, at så mange unge mænd mister livet.

DEN ENGELSKE avis The Guardian har opgjort, at 6500 migartantarbejdere er døde siden Qatar i december 2010 fik tildelt VM-slutrunden. Men tallet kan lige så godt være 10.000 eller flere. De 6500 dækker kun migratarbejdere fra en håndfuld lande. Der er et voldsomt mørketal.

NU VIL Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet, og medlem af bestyrelsen i BWI, have gang i en undersøgelse af de mange dødsfald.

TIL EKSTRA BLADET siger Odgaard:

– Vi glemmer lidt, hvilket grundlag vi arbejder på. Der sidder mange familier og pårørende med mange spørgsmål, som presser sig på. De har miste deres kære i Qatar, men hvorfor og hvordan døde de? Det her skal vi have undersøgt til bunds, og på vores bestyrelsesmøde i BWI på mandag vil vi rejse krav om en uvildig international undersøgelse af de mange dødsfald.

FLERE BØR følge BWI’s eksempel. Et er at miste sin søn, sin mand eller sin far. Noget andet er at opleve, at ingen overhovedet bryder sig om at finde svarene på hvorfor og hvordan. Ethvert menneskeliv tæller. Det bør det også gøre for regimet i Qatar.