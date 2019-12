Fænomenal klasse: - Det er uhørt

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): HVIS DANMARK skal nå frem til semifinalen ved VM, kræver det formentlig sejre over Norge, Holland og Serbien i den hovedrunde, der begynder søndag. Danmark har blot et point med over fra det indledende gruppespil, og en semifinaleplads kræver normalt mindst syv point.

Det ligner et stort bjerg at bestige, men det danske landshold har i de seneste to kampe mod Brasilien og Frankrig vist en imponerende kampgejst og et kløgtigt og intelligent spil, hvor fejlene er blevet minimeret. Det taktiske oplæg er blevet ført ud i livet, og alle aftaler er blevet holdt.

Forvandlingen kom efter det voldsomt irriterende nederlag til Tyskland, hvor Danmark præsterede ikke mindre end 17 tekniske fejl, og hvor de taktiske aftaler netop ikke blev holdt. Alle var klar over, at tyskerne i deres kontrafase ville spille en lang dyb bold ned i midten af banen til deres hurtige stregspiller. Men den bold blev aldrig blokeret, og Tyskland scorede otte gange på den konto.

EFTER KAMPEN blev der holdt mange og lange møder i den danske lejr. Der blev ’blandet blod’ på, at nu skulle alle aftaler den ondenfløjteme overholdes, og resultatet så vi først mod Brasilien og senest mod Frankrig. Klavs Bruuns tropper er blevet væsentligt bedre til at passe på bolden.

De tekniske fejl mod Frankrig blev barberet helt ned til otte, og samtidig blev der lukket ned for de franske kontraløb. Bedst illustreret af Lærke Nolsøe som i et tilbageløb fangede den lange franske aflevering.

Stine Jørgensen er af af de spillere, der for alvor har løftet sit spil. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

EN ANDEN væsentlig årsag til den seneste danske succes er samarbejdet mellem det danske forsvar og Sandra Toft i målet. Her bliver aftalerne også overholdt, og det betyder, at forsvaret for så vidt muligt presser modstanderne til at afslutte fra positioner, som passer Sandra Toft bedst. Og så skal jeg da love for, at hun tager fra.

Både Brasilien og Frankrig blev holdt nede på 18 scoringer. Det er uhørt lavt, men samtidig et udtryk for, at Klavs Bruun og assistenttræner Lars Jørgensen har fået skabt en defensiv, som hører til blandt de bedste ved denne slutrunde.

Sandra Toft har i de seneste kampe stået på et meget højt niveau. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

OPSKRIFTEN til at slå Norge er således forholdsvis enkel. De norske kvinder er kendt for at løbe stærkt. Indtil videre har de ved denne slutrunde haft 50 kontraløb, og de har scoret på 44 af dem. Kontrafasen er Norges farligste våben.

Hvis Danmark formår at bremse de norske hurtigløbere, er meget vundet. I Norges seneste kamp som de tabte til Holland, formåede hollænderne i anden halvleg at blokere de norske kontraløb, og så kom problemerne. Norge havde umådeligt svært ved at komme til scoringer i det etablerede angrebsspil, og det vil de også få søndag, hvis det danske forsvar fortsætter stilen fra de seneste kampe.

INDEN VM begyndte, var der stor usikkerhed om, hvor det danske landshold egentlig stod. Efter kampene mod Sydkorea og Tyskland, som var orgier i fejl og dårlige beslutninger, så det sort ud. Men nu er der så sandelig rettet op på tingene, og den optimisme, det har skabt i truppen, må udvirke, at Danmark denne gang kan spille lige op mod Norge. Og måske endda slå dem.

