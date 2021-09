Fake news fra FIFA

MEGET har FIFA budt os af plat gennem mange år, men den her er dog den mest komiske længe. Torsdag aften sendte fodboldforbundet en meddelelse ud over den ganske klode. Budskabet var klart. Fodboldfans over hele verden ønsker hyppigere VM-slutrunder.

DET ER for at sige det mildt en sandhed med modifikationer. Hvilket minder mig om Marks Twains ord: Der er løgn, forbandet løgn og statistik. FIFA rammer det perfekt.

EFTERHÅNDEN er det en kendt sag, at FIFA ønsker at indføre VM hvert andet år i stedet for som nu hvert fjerde år. FIFA’s præsident Gianni Infantino har håndplukket den tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger til at overbevise en hel fodboldverden om det geniale i planen.

Arsene Wenger ligner en mand, der har påtaget sig rollen som nyttig idiot. Foto: Markus Gilliar/Ritzau Scanpix

FORSLAGET er langt fra blevet vel modtaget alle steder. Således har UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, sagt, at de europæiske lande ikke møder frem hvert andet år. Han har fået tilslutning fra det sydamerikanske forbund, CONMEBOL.

MEN FIFA maser uagtet videre, og det seneste fremstød er en rundspørge blandt 23.000 fodboldfans fordelt på 23 lande. Udgangspunktet er altså, om vi skal have VM hvert andet eller hvert fjerde år. Men FIFA har valgt at spørge de 23.000, om de vil have VM hvert år, hvert andet år, hvert tredje år eller som nu hvert fjerde. Det selv om hvert år og hvert tredje år slet ikke er i spil.

DE ADSPURGTE er delt op i fem aldersgrupper. De yngste er 18 år, de ældste er 55+. I samtlige aldersgrupper ønsker den største procentdel af fortsætte med at spille VM hvert fjerde år. Samler vi tallene fra alle grupper ønsker 45 procent at spille hvert fjerde år, 30 procent hvert andet år, 14 procent siger hvert tredje år, mens 11 procent siger, at vi skal have VM hvert evig eneste år. Hvordan det så skal kunne lade sig gøre.

FIFA’s trick er, at de puljer tallene fra de personer, der svaret VM hvert eneste år, hvert andet år og hvert tredje år og holder dem op overfor den gruppe, der ønsker at bevare VM i sin nuværende form.

DET FÅR FIFA til at konkludere, at 55 procent ønsker hyppigere VM-slutrunder overfor de 45 procent der vil holde fast i den kendte model. Det er ren og skær manipulation og fake news. Den måde at arbejde med statistik på ville man aldrig slippe afsted med på et første års studie.