Faldt med et pinligt brag

DET DER ikke kunne gå galt, gik i den grad galt. Danmark faldt med et brag mod Kroatien, og man sad allerede inden kampen med en fornemmelse af, at de danske kvinder ikke var mentalt indstillet til opgøret. Der blev smilet og grinet under opvarmningen og under nationalmelodierne. Der var ikke det determinerede udtryk i ansigterne, som vi har set tidligere i turneringen.

MOD NORGE i semifinalen spillede det danske landshold den bedste halvleg, jeg har set i mange år. I bronzeopgøret mod Kroatien spillede Danmark den dårligste kamp i mands minde. Det var til tider pinligt, og det gjorde ondt at se på. Og det begyndte lige fra første fløjt mod en flok kroatiske kvinder, der ikke var kommet til Herning for at rejse tomhændede hjem.

DANMARK fik en forfærdelig åbning på kampen med et afventende forsvar og et usammenhængende angrebsspil. Uden de store problemer bragte kroaterne sig foran 3-0, inden danskeren vågnede op til dåd.

MED SLID og slæb lykkedes det Danmark at bringe sig foran 7-4, men spillet var meget ensidigt ind over midten foran den store og stærke Camila Micijevic, som fik parade på mange skud. Der blev også smidt bolde væk på tvivlsomme stregindspil. Og så tog den kroatiske keeper også godt fra.

DET DANSKE hold syltede totalt fløjene, som ellers er så scoringssikre. Jesper Jensen tøvede for en gangs skyld. Først da Kroatien havde bragt sig forn 8-7 tog han en timeout. Den benyttede han til at sætte Laura Damgaard i spil som playmaker.



Jesper Jensen ledte efter løsninger, men fandt dem aldrig. Foto: Lars Poulsen.

DET BLEV det nu ikke meget bedre af. Første halvleg blev den ringeste, holdet har spillet i hele turneringen. I forsvaret blev der ikke tacklet ordentligt af, og Sandra Toft fik selv fumlet flere bolde i mål. Og kroaterne lugtede selvfølgelig blod. De fik lov til at hænge på helt frem til pausen.

OG EFTER teen overtog de fuldstændig kontrollen over kampen. Danmark formåede kun at score otte mål i anden halvleg hvor, kroaterne fuldstændig fik stoppet det danske kontraspil. Jesper Jensen forsøgte mange ting uden held. Da han greb til at spille med to stregspillere, gik spillet nærmest helt i stå.

IGENNEM hele turneringen har de danske fløje spillet på et højt niveau. I anden halvleg mod Kroatien spillede Danmark i en længere periode helt uden fløje. Det gjorde spillet utrolig smalt, og når bagspillerne ikke turde gå direkte mod mål, men i stedet spillede sidelæns, blev det voldsomt svært at score mål. Hele 17 minutter blev det til med blot en enkelt scoring. På den måde vinder man ingen håndboldkampe.



Kroaterne havde godt fat i Mia Rej. Foto: Lars Poulsen.

DET BLEV en forfærdelig afslutning på en ellers flot slutrunde af det danske hold. Bronzekampen skulle havde været begyndelsen på en ny æra med medaljer og en fast placering blandt de fire bedste hold i verden. Det var, hvad holdet havde stillet os i udsigt efter de første syv kampe ved slutrunden. Nu er vi igen i tvivl om holdets holdbarhed eller måske snarere sårbarhed. Et svar får vi først om et år ved VM i Spanien, hvor Danmark har kvalificeret sig.

