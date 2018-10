Fanget af kameraet: Hvad laver du her, Platini?

PRÆCIS 43 minutter og 42 sekunder inde i tirsdagens opgør mellem Bayern München og Ajax fik tv-serne et kort glimt af æreslogen. Her sad den tidligere UEFA-præsident og FIFA-vicepræsident Michel Platini i selskab med Bayern-lederne Karl-Heinz Rummenigge og Uli Hoeness. Det interessante er - udover at alle tre har været i konflikt med loven - at Michel Platini er udelukket fra al fodbold i fire år.

Ekstra Bladet sendte straks et spørgsmål til FIFA, som står bag udelukkelsen. Det tog fodboldforbundets jurister 48 timer at nå frem til et svar.

- Er det ok, at Platini var til stede på Allianz Arena, når han er udelukket?

FIFA meddelte, at de havde registreret Platinis tilstedeværelse, men generelt må personer, der er udelukket godt overvære fodboldkampe, så længe de ikke har en officiel funktion.

SÅ MANGE er ordene fra FIFA. Vi kan konstatere, at så meget er Platini heller ikke i bad standing. Men hvorfor var han i München. Et svar kan være, at Platini er ved at forberede sit comeback til international fodbold. Bayern-cheferne er magtfulde mennesker med stor indflydelse, og de er præcis lige så kyniske, som Platini selv.

Interessant er det også, at selv om Platini er udelukket fra al fodbold, så betyder det ikke, at hans magtbase er elimineret. Tværtimod. Gianni Infantino er i dag præsident for FIFA, en stol han nødtvungent måtte tage, fordi Platini blev forhindret, da han i 2015 blev knaldet for korruption.

PLATINI blev dømt for - i 2011 - at have modtaget 13 millioner kroner fra Sepp Blatter. Penge, der ligner betaling for Platinis stemme, da Blatter havde brug for støtte til at blive genvalgt som præsident for FIFA. I første omgang blev Platini udelukket i otte år, men den internationale sportsdomstol, CAS, halverede straffen.

Artiklen fortsætter under billedet

Blatter og Platini da de styrede international fodbold. Foto: AP

Men franskmanden har hele tiden fastholdt sin uskyld, og det samme gør hans nærmeste allierede, der på trods af udelukkelsen gør alt for at holde ham så tæt på magten som muligt.

INFANTINO har tidligere ikke lagt skjul på, at han hellere havde set Platini som FIFA-præsident, men nu holder han måske blot stolen varm, indtil Platinis karantæne er udløbet. Kun hvis schweizisk politi rejser en egentlig straffesag mod Platini, kan hans drømme om et comeback til magten blive knust.

I maj i år udsendte Platini en pressemeddelse, hvor han skrev, at straffesagen er droppet.

- Efter tre år med undersøgelser, foretaget af de schweiziske myndigheder, er jeg blevet renset. Der er officielt blevet meldt ud, at der ikke bliver startet nogen sag mod mig, og det vil heller ikke ske i fremtiden omkring mine aktiviteter i FIFA, lød det fra Platini.



Nyhedsbureauet AFP meddelte dog senere, at de schweiziske myndigheder ikke mente, at sagen er fuldstændig overstået. Det virker dog sådan.



Platini sagde også ved den lejlighed, at de seneste år har været meget smertefulde, og hans ære har været hårdt ramt. Han mente, at han var blevet berøvet tre år af sit professionelle liv. Han tilføjede endvidere, at han vil komme tilbage, fordi fodbold er hans liv. Hans karantæne udløber i oktober næste år, for sent til at han kan deltage i præsidentvalget til FIFA, som finder sted i juni 2019.

INGEN LEDERE i hverken FIFA eller UEFA har på noget tidspunkt lagt afstand til Platini.

Ingen har fordømt, at han har stukket 13 millioner kroner af fodboldens penge i lommen. Ingen har heller afvist, at han kan komme tilbage.

Og i dag sidder han nærmeste medarbejdere fra tiden i UEFA med styrepinden i international fodbold. Som nævnt er Infantino præsident for FIFA. Han var indtil 2015 Platinis generalsekretær i UEFA. Her hed vicegeneralsekretæren Theodore Theodoridis. Han er i dag generalsekretær i UEFA.

Artiklen fortsætter under billedet:



Gianni Infantino blev i februar 2016 valgt som præsident for FIFA. Han tog pladsen for Platini. Foto: AP

DEN FRANSKE sportsavis L'Equipe har længe været Platinis talerør. Igen i denne uge har den engang så elegante fodboldspilelr fået lov til at hælde vand ud af ørerne. Platini mener, han er et offer. Det ligner en kampagne. Og måske nu med støtte fra Bayern München.

Folkene i Bayern er ikke typer, der slår hånden af en dømt mand. I 2014 fik Bayern Münchens præsident Uli Hoeness en dom på tre år og seks måneders fængsel for omfattende skattesvindel. Han havde snydt skattemyndighederne for mere end 200 millioner kroner. Så snart han var ude af fængslet, fik han sin plads i klubben tilbage.

KARL-HEINZ Rummenigge er ofte i Qatar, og det vakte en vis opsigt, da han i februar 2013 efter et besøg hos sheikerne blev knaldet i tolden i München. Han havde ’glemt’ at fortolde to Rolex-ure til en samlet værdi af 1,5 millioner kroner. Urene havde han fået af en ven i Qatar.

En pinlig sag, som udløste en bøde på 1,8 millioner kroner. Det fik ingen konsekvenser for hans job som direktør i i Bayern München. I øvrigt har Bayern kun siden udvidet samarbejdet med Qatar, som Platini var med til at sikre VM i 2022.

Se også: Klub-VM for milliarder: FIFA-præsident vil forgylde de rigeste klubber

Se også: Så brutal bliver kampen om Qatars VM

Se også: FIFA's skumle revolution: Forhandler om fodboldens fremtid