Fans ladt i stikken: Har ondt af dem

MALMØ (Ekstra Bladet): En pligtsejr over Rusland i en kamp uden betydning ændrer ikke på helhedsindtrykket. Nok er der ingen grund til at lægge dansk håndbold i graven, men den seneste lille uge i Malmø har godt nok været en trist affære. Og så kommer den oven på kvindernes nedtur ved VM i Japan i december.

TO SORTE måneder i håndboldhistorien, og netop historisk er Nikolaj Jacobsen og hans troppers deroute fra EM. Torsdag morgen kan de luske hjem over Øresund efter det ringeste slutrunderesultat i 15 år og det dårligste ved et EM nogensinde.

OG DANMARK er altså forsvarende OL- og VM-guldvindere. Jeg får helt ondt af de mange tusinde danske tilskuere, som har købt billetter til mellemrundekampene fra på fredag. Danmark er der ikke. Når det er sagt, så er der også grund til at storrose de mange tusinde danske fans, som var til stede i arenaen onsdag aften til kampen mod Rusland. Fansene svigtede ikke. Det var høj klasse.

INDEN KAMPEN mod Rusland havde Danmark stadig et spinkelt håb om at kunne avancere til mellemrunden. Det ville have krævet, at Island slog Ungarn, men den opgave løste vores nordatlantiske venner ikke. Island fik ellers en fin start og førte 12-9 ved pausen, men holdet gik helt ned i anden halvleg, og endte med at tabe klart til et ungarsk hold, som man kun lade sig imponere af.

MEN DET er også helt vildt, at de danske verdensmestre kunne bringe sig i en situation, hvor de ikke selv kunne afgøre deres videre færd i turneringen. Danmark havde muligheden for at vinde over både Island og Ungarn, men formåede ikke at udnytte de sekvenser, hvor de afgørende stød skulle sættes ind.

DET ER meget ulig det, vi så for et år siden ved VM, hvor holdet med kirurgisk præcision udnyttede enhver blottelse hos modstanderne. Det kræver en voldsom evaluering, når man skal finde forklaringen på, at man kan gå fra guld til glemsel på bare et år.

OG HVAD er der dog sket i hovederne på spillerne, siden de for blot halvanden uge siden sænkede både Norge og Frankrig ved Golden League-stævnet i Metz og Paris? Der er i den danske lejr blevet talt meget om den nye EM-struktur, hvor kun to hold - mod tidligere tre – går videre til mellemrunden. Det har skabt nervøsitet hos en række af de danske spillere.

DEN NERVØSITET har så åbenbart sat sig på både spillet og attituden. Mod hverken Island, Ungarn, eller for så vidt Rusland, så vi et dansk hold med masser af humør, tempo og godt håndboldspil. Alt det, der begejstrede en hel håndboldverden for et år siden, var pist væk i Malmø.

I STEDET har vi været vidner til en rædselsrække af tekniske fejl, brændte kæmpechancer og uinspireret og ufatteligt langsomt angrebsspil. Sådan var det også mod Rusland. Blot de stillede en enkelt mand frem foran tremeteren gik det danske spil i stå. På flade fødder stod spillerne og ledte efter løsninger. De fandt dem kun sjældent. Først da Danmark spillede syv mod seks efter pausen, kom der en smule snit over spillet. Men desværre alt for sent.

Ynkeligt - historisk ringe resultat

Ingen hjælp: Danmark ude af EM!

Se også: Derfor sejler det hos VM-guldvinderne