Farvel, champ

Mesteren er gået bort. Kurt Thyboe er død efter kort tids sygdom. Han blev 81 år.

Dansk presse har mistet en af sine mest farverige personer.

I sit lange liv i branchen nået han omkring de fleste medier i København. Det store gennembrud fik han som chefredaktør på Ugens Rapport, som han op gennem 70’erne gjorde til en guldmine for ejerne.

Thyboe havde øje for de skæve typer, og han ansatte en række vilde journalister, som kunne skrive om meget andet end bare damer og lummer sex.

På Ugens Rapport blev der også lavet journalistik. Som Norman Mailer og Hunter S. Thompson gjorde det i USA. Levende og beskrivende. Som at være der selv. Med lugte og hele svineriet. Gonzo journalism før det blev kendt.

Thyboe var betaget af de store amerikanske mestre. Muhammad Ali for blot at nævne en enkelt. Og Thyboe opsøgte dem, interviewede dem og gik på bar med dem. Hele natten.

Boksningen var en del af hans liv gennem hele karrieren. Men han kunne skrive om meget andet. Det fik vi syn for her på bladet, da daværende chefredaktør Sven Ove Gade i 1991 ansatte Kurt Thyboe som sportschef.

Boksningen var en stor del af Thyboes liv. Her udveksler han 'slag' med Brian Nielsen. Foto: Ole Steen.

Derfor blev det Thyboe, der stod i spidsen for redaktionen, da Danmark i 1992 vandt EM i Sverige. Her skrev Thyboe heltekvad til både spillere og landstræner Richard Møller Nielsen. Richard Løvehjerte blev en af Thyboes helte.

Det var på Ekstra Bladet, at Thyboe forfinede sin helt egen skrivestil. Tekster fyldt med punktummer. Gerne fire fem stykker ad gangen. Det blev lidt som at læse noder. Men det spillede.

Og Thyboe levede sig ind i sin gerning. Skulle han skrive om cykelsport, mødte han op i komplet cykelkluns. Cyklen blev placeret ved siden af skrivebordet, og så tog han os ellers med på en alpeetape. Svedig i den bagende sol.

Kurt Thyboes respekt for de store mestre fulgte ham hele livet. Han mente – og med rette - at vi i Danmark gjorde for lidt ud af at hylde sportens helte. Derfor tog han i 1992 sammen med Ekstra Bladets marketingschef Jens Thorpe initiativ til at stifte Idrættens Hall of Fame, som i dag drives i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Ekstra Bladet. Thyboe burde selv have en plads blandt de største.

Thyboe fik ideen til Hall of Fame, hvor Preben Eljkær har en plads. Foto: Claus Lunde.

Hans livs store kærlighed var Marianne. Hans kvinde, der døde som 72-årig i januar i år. Hvilket var et stort slag for mesteren, som skrev kærligt om hende på Facebook:

’Uventet… chokerende… som et flænsende lyn der smadrede hendes liv og mit…’

Marianne havde et temperament der matchede Thyboes. Hun var hans livs kærlighed. Privatfoto.

De mødte hinanden i det københavnske natteliv, og da Thyboe stoppede på Ekstra Bladet i 1993, flyttede de til Barcelona. Fra Spanien levede Thyboe freelancelivet og leverede stof til en lang række medier. Stadig med vægt på boksningen, og han blev en eminent boksekommentator på TV3, hvor han udviklede sin egen stil på en blanding af dansk og amerikansk, utallige klichéer og ordsprog. Det kunne være det rene ram.. ba.. ma… lam. Og så en uppercut.

Thyboe var et sproggeni. Han talte mange sprog flydende. Det fik jeg bevis for i 1998 i Barcelona, hvor Brøndby spillede Champions League på Camp Nou. På det tidspunkt var jeg sportschef på Ekstra Bladet, og vi havde hyret Thyboe til at dække Barcelona-lejren, hvilket han gjorde perfekt.

Efter kampen inviterede vi Thyboe og Marianne på en bid mad og en tår vin. På det tidspunkt havde klokken passeret midnat. Lad mig være ærlig og sige, at det blev en meget lang nat i Barcelona.

Thyboe var også god ud på de små timer. Foto: Klavs Bo Christensen.

Med Thyboe og Marianne i centrum, og de kunne betage hele restauranten. Charmerende og underholdende. De var ikke til at slippe, og så gjorde det knap så meget, at Ekstra Bladets udsendte ikke nåede det oprindelige fly hjem.

Kurt Thyboe blev født i Aarhus i 1940. Men hele verden blev hans arbejdsplads. Og alle, han kom forbi, har gode historier at fortælle. Thyboe der gerne mødte en med ordene: Hey Champ… Han var det nu også selv. Der der laves ikke mange af hans slags.

Kurt Thyboe efterlader sig to børn og syv børnebørn.