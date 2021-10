FCK's iskolde selvmål

EFTERHÅNDEN ER der ganske hård kamp om at være det største galehus i dansk fodbold. Op til weekenden gjorde FC København et voldsomt attentat på titlen. Den iskolde fyring af to af klubbens sidste kulturbærere skabte naturligvis voldsom uro blandt fansene. Det fremgik også tydeligt af de mange bannere på tribunerne i gårsdagens sene kamp i Parken mod Viborg. Det var en fuckfinger til klubbens ledelse.

DET VIRKER som om, at alt hvad Ståle Solbakken var i kontakt med i sin glorværdige tid i klubben skal udrenses. Men det sker ikke med åben pande. I onsdags blev holdleder Per Wind fyret. Samme skæbne overgik svenske Mikael Antonsson, som havde titel af Football Operations Manager.

FC KØBENHAVN meldte det bare ikke ud nogen steder. Det var åbenbart fyringer, der skulle gå under radaren. Så kan man med rette spørge: Hvilket årtusinde lever lederne i klubben i? Fyringer af den karakter, og måden de blev eksekveret på, sætter naturligvis gang i allehånde rygter. Det her hverken Antonsson eller Wind fortjent.

AT KLUBBEN først i forbindelse med optakten til kampen mod Viborg ville udtale sig om sagen, vidner kun om ualmindeligt dårligt kommunikationsarbejde. Og hvad kom der så ud af munden på FCK's sportsdirektør Peter Christiansen. Han forklarede såmænd, at det søreme også havde været hårdt for ham at overbringe beskeden til Per Wind og Mikael Antonsson. Men konkret blev han aldrig, den stakkels mand.

Per Wind blev hyldet af publikum i Parken. Foto: Lars Poulsen.

SÆRLIGT FYRINGEN af Per Wind, som har været i klubben i en menneskealder, virker også taktisk ubegavet. Hans søn, Jonas Wind, er ubestridt FC Københavns største salgsaktiv. Det er næppe særlig motiverende at smide hans far på porten. Og det er ikke foregået i mindelighed. Det fremgik tydeligt af den kommentar, Per Wind gav til Ekstra Bladet lørdag:

’Der er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig.’

NOK HÆNGER FC København stadig på i toppen efter 1-1 mod Viborg - resultatet af et københavnsk selvmål - og nok gør klubben det godt i sine europæiske kampe. Men det er ikke et hus i harmoni. Der er for meget tumult, og hvis de seneste episoder også smitter af på banen, så smutter FC Midtjylland med guldet.

DER VAR i hvert fald tale om en magtdemonstration, da midtjyderne hjemme tog imod AGF. På blot en halv time blev gæsterne splittet af og nederlaget på 4-0 var faktisk billigt sluppet. Det var FC Midtjylland her, der og alle steder. Anført af en veloplagt Pione Sisto og en knivskarp Junior Brumado, som brillerede med et hattrick.

Junior Brumado scorede tre gange mod AGF. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

PÅ FLERE områder var der europæisk snit over midtjydernes spil. Hurtig og sikker boldomgang og et velfungerende genpres, som AGF slet ikke kunne modstå. Desværre er det kun herhjemme, at FC Midtjylland kan matche FC København.

HOVEDSTADSKLUBBEN leverer også varen i Europa. Stort set hver gang. Det var måske ikke prangende i torsdagens kamp med deltidsbartenderne fra Gibraltar, men der kom tre point i kassen.

PÅ DEN FRONT mangler FC Midtjylland at møde op. Blot et fesent point er det blevet til mod Ludogorets, mens det blev til et noget unødvendigt nederlag i Portugal mod Braga i torsdags. Her manglede den europæiske kølighed, som FC København besidder.

HVIS DANMARK skal have mange hold med i de nu tre europæiske turneringer, skal der samles point ind. Det ser ud til, at Randers kan blive det hold, som kommer til at høste en del. Kronjyderne har gjort det fortrinligt i Europa indtil videre. To uafgjorte, heraf det seneste på en svær udebane i Rumænien mod Cluj, vidner om en vis klasse.

ANDERLEDES SVÆRT bliver det for Brøndby, som er havnet i en svær pulje i Europa League. Brøndby har ikke samme niveau som i sidste sæson. Igen i aftes i Randers var der alt for mange personlige og tekniske fejl. Det kostede igen point, og derfor får Brøndby svært ved at trænge sig ind i top seks.

