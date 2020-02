FIFA-boss presses af afrikansk skandale

Tidligere korruptionssager kan vise sig at være vand ved siden af det, der nu er ved at blive oprullet i Afrika, hvor penge til fodbolden er brugt til bryllup og begravelse

DET VAR en stolt FIFA-præsident, som i sommer i Paris proklamerede for en hel fodboldverden, at der ikke længere fandtes korruption i FIFA. Med et stort smil modtog Gianni Infantino efterfølgende det brusende bifald.

Blot to dage efter blev en af hans vicepræsidenter, Ahmad Ahmad, som også er præsident for Det Afrikanske fodboldforbund, CAF, arresteret af det franske politi.

Det viste sig at være begyndelsen til et mareridt for Infantino og for FIFA, som nu står over for den måske største skandale i forbundets historie. Og der har ellers været hård konkurrence – særligt fra tiden under Infantinos forgængere, Joao Havelange og Sepp Blatter.

FORTIDENS mange korruptionssager kan dog vise sig at være vand ved siden af det, der nu er ved at blive oprullet i Afrika, hvor hundredvis af millioner af kroner fra FIFA er havnet i de forkerte lommer. Penge der var øremærket til udviklingen af fodbolden.

I maj bad det daværende medlem af CAF’s eksekutivkomite, Musa Bility, som også var præsident for Liberias fodboldforbund, om at få lavet en uvildig revisionsrapport af pengestrømmene i det afrikanske fodboldforbund.

Det lykkedes ham ganske overraskende at komme igennem med ønsket. Musa Bility var i opposition til både Infantino i FIFA og Ahmad i CAF. Kort tid efter blev Bility udelukket for al fodbold i 10 år. Årsagen var, at han skulle have misbrugt midler fra FIFA og CAF. Anklager han stadigt afviser.

MEN revisionsrapporten blev udarbejdet. Af det internationale revisionsselskab, PWC. Den 55 sider lange rapport er blevet holdt hemmelig af både FIFA og CAF, siden den blev færdig i november. De seneste dage er den dog begyndt at lække, og en af dem, der har fået fingre i den, er Musa Bility.

- Jeg er chokeret og bestyrtet, men min frygt har vist sig at være begrundet. Den måde CAF har forvaltet pengene på, er en forbrydelse mod menneskeheden. Rapporten viser, at millioner af dollars er udbetalt uden nogen form for dokumentation og ofte i kontanter. Der er blevet udbetalt penge til CAF-ansattes hustruer, til begravelser af familiemedlemmer og endda til et bryllup til en datter af et medlem af CAF’s eksekutivkomite, skriver Musa Bility.

RAPPORTEN dækker perioden fra 2017 til 2019. Ahmad Ahmad blev valgt som præsident for CAF i 2017 med aktiv støtte fra Gianni Infantino, som selv i 2016 blev præsident for FIFA med et stort set samlet Afrika i ryggen. Hans valgtale dengang handlede stort set kun om, at han ville dele flere penge ud til medlemslandene.

Infantino lover gerne guld og grønne skove, når han taler til FIFA's medlemmer. Foto: Lars Poulsen

Han mente ganske givet, at det skulle komme fodbolden til gode, men sådan er det ikke gået i Afrika. Fra 2015 til 2018 har FIFA sendt mange hundrede millioner til udviklingen af fodbolden i Afrika. I rapporten fra PWC hedder det, at 160 millioner er havnet det forkerte sted. Musa Bility kalder det organiseret kriminalitet, pengevask og tyveri. Han siger også, at officielle dokumenter er blevet destrueret for at dække over de ulovlige udbetalinger.

PILEN PEGER i den grad på CAF-præsident Ahmad Ahmad. Som nævnt blev han i sommer arresteret af fransk politi og sigtet for korruption og for flere sager om seksuelle overgreb mod ansatte i CAF’s hovedkvarter i Cairo. Den sag efterforskes stadig.

FIFA’s såkaldte uafhængige etiske komite er ligeledes i gang med en efterforskning af Ahmads forhold. Det handler blandt andet om misbrug af mange millioner kroner. Blandt andet ved at udbetale portioner af 20.000 dollar til private konti tilhørende afrikanske fodboldledere.

HAN SKAL også have købt en flåde af biler til eget forbrug i Madagaskar, hvor han har sin base. Desuden er han mistænkt for at have modtaget returkommission i forbindelse med en række sponsoraftaler.

Ahmad Ahmad kan meget hurtigt blive en meget ensom mand. Foto: Lars Poulsen

Foruden Ahmad Ahmad har CAF yderligere seks medlemmer af FIFA’s styrende råd, det såkaldte Counsil. De har alle populært sagt optrådt som øjentjenere for Infantino, som har så travlt med at fortælle, hvor meget han holder af Afrika. Men nu er virkeligheden ved at gå op for ham. Ahmad lever på lånt tid, men han er ikke den eneste, der i givet fald har misbrugt FIFA’s penge.

I SIDSTE uge sagde Infantino på en kongres i Budapest:

- Vi har seriøse problemer i Afrika, og dem er vi nødt til at løse. Vi vil gøre op med korruptionen i afrikansk fodbold. Jeg håber, at CAF har opdaget, at jeg vil slå hårdt ned på korruption.

- De millioner af dollar, vi bruger i Afrika, skal ikke ende i nogens lommer. Vi ønsker at investere i Afrika, ikke i en præsident, men i et land. For eksempel vil vi bygge stadioner. Hvordan skal vi kunne udvikle fodbolden, hvis der ikke er stadioner, spurgte han retorisk.

ALVOREN ER således gået op for FIFA-præsidenten, men det er uforståeligt, at han nu i mere to måneder har siddet med PWC-rapporten uden at handle. For hver dag der går, undergraver han sit eget embede. Man kan få den tanke, at han måske i længere tid har haft en mistanke om, at alt ikke foregik efter reglerne hos CAF, som har 54 medlemslande.

En kilde hos FIFA oplyser til Ekstra Bladet, at der internt arbejdes på at få rapporten ud i det åbne. Alt andet vil det også være en hån mod de mange frivillige ledere, som hver dag gør en indsats for at udvikle fodbolden. Også - og måske især - i Afrika.

