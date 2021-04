FIFA-bossens hykleri

SPILLET om europæisk klubfodbold fortsatte på UEFA’s kongres i Montreux i Schweiz. Det gennemgående tema var naturligvis de 12 store klubbers Super League, som har mødt voldsom modstand fra stort set alle, der har set en fodboldkamp.

På kongressen var FIFA’s præsident, Gianni Infantino, en af æresgæsterne, og selv om han støttede UEFA, så var man ikke ret langt inde i hans tale, før ordet hykleri meldte sig:

– Der er meget, man kan smide væk på grund af en kortsigtet jagt på profit. Vi skal forsvare den europæiske sportsmodel. Vi skal forsvare landsholdene, og vi skal kæmpe for, at fodbold kan overleve over hele verden. Hvis nogen vælger at gå en anden vej, så må de tage konsekvenserne af deres valg. Enten er man inde, eller også er man ude.

Real Madrid præsident Florentino Perez, Fifa præsident Gianni Infantino og TP Mazembes præsident Moise Katumbi var i 2019 med til at danne World Football Club Association (WFCA). Foto. FIFA.com

MEN INFANTINO kom ikke med trusler mod udbryderne. Det var ikke andet end snak. Det er også svært at tro, at han i virkeligheden er modstander af ideen om nye ligaer og flere muligheder for at tjene penge. Selv er han nemlig fortaler for en lignende Super League i Afrika. Her ønsker han at skabe en liga med 20-24 klubber, hvoraf flere skal være permanente medlemmer. Altså præcis den model, som de 12 klubber bag Super League ønsker at lave i Europa.

Det er selvsamme Infantino, som tidligere har udtrykt ønske om at kreere en verdensomspændende klubturnering. Og det var ligeledes Infantino der for halvandet år siden bakkede op om Real Madrids præsident Florentino Pérez, da denne første gang lancerede sin plan om en lukket liga.

I DECEMBER 2019 luftede manden fra galehuset i Madrid ideen om en ny liga kun for de største klubber. Pérez så for sig to turneringer med hver 20 hold og med op- og nedrykning mellem de to divisioner.

Men der var tale om lukkede divisioner, hvor kun de 40 hold skulle være med, og de skulle samtidig bryde ud af de nationale ligaer.

Det var især hold fra de fem store ligaer, Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien og England, der skulle besætte pladserne i de to nye turneringer, som skulle afvikles gennem hele fodboldsæsonen. Tanken var desuden, at en del af de resterende pladser skulle reserveres klubber uden for Europa.

OGSÅ DENGANG reagerede UEFA’s præsident Aleksander Ceferin voldsomt og med et sprogbrug, vi har set igen de seneste dage:

– Jeg har læst om den her skøre plan. Hvis den er sand, er det en ekstrem selvisk tanke, som vil ødelægge verdensfodbolden. Det gælder for spillerne, fans og for alle, som har relation til sporten. Alt det blot for at tilgodese en lille gruppe af mennesker.

MEN INFANTINO kunne godt lide Pérez tanker. Sammen stiftede de i fællesskab med klubejere fra flere andre konføderationer i november 2019, hos FIFA i Zürich, World Football Club Association, WFCA. Og om Pérez’ ide om den lukkede liga sagde FIFA-bossen dengang.

– Det er min pligt som præsident at lytte til aktørerne. Europa er UEFA’s mission. FIFA’s mission er verden. Hvis vi kan betale og generere større omsætning for klubberne, de store klubber, de 10, 12 europæiske eller 15, eller hvor mange det nu kan blive. Måske 20 i fremtiden, men også 30 andre klubber rundt om i verden, så har vi gjort noget godt.

SÅDAN HED det i 2020. Derfor vil jeg tillade mig at sige, at Infantinos tale i går i Montreux var rent hykleri. Han sagde det, forsamlingen gerne ville høre. I næste uge, på en ny destination, siger han noget andet. Hans drøm er en verdensomspændende liga. En drøm han deler med Florentino Pérez, der ser nye muligheder for Real Madrid på markedet i USA og Asien.