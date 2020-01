FIFA-bossens hykleriske hyldest af Donald Trump

DER ER ikke meget Snehvide over FIFA’s præsident, Gianni Infantino, men der er næppe nogen tvivl om, at han bruger en del tid foran spejlet.

Lille spejl på væggen der, hvem er den mægtigste mand i verden her?

SVARET SYNES indlysende, men med klædelig beskedenhed bider han det i sig, når han er ude i offentligheden. Endnu da.

Tag nu den tale han netop har holdt for den amerikanske præsident, Donald Trump, under en middag ved World Economic Forum i schweiziske Davos. Infantino havde Trump til bords, og samme dag som rigsretssagen mod den amerikanske præsident begyndte i Washington, valgte FIFA-præsidenten at underspille sit eget format.

DIREKTE henvendt til Trump sagde han:

’Du undrer dig måske over, hvorfor det er FIFA-præsidenten, der introducerer USA’s præsident her i aften. Jeg er blevet fortalt af nogen af dine ansatte – jeg nævner ingen navne – at jeg i dag er den næstvigtigste mand i Davos. Det er selvfølgelig ikke sandt. Du er langt vigtigere end mig, men det er da rart at høre sådan noget.

Men der er tre gode grunde til, at FIFA-præsidenten introducerer USA’s præsident. For det første på grund af fodboldens magt – eller soccer som man kalder det i Nordamerika. Soccer er mere end et spil. Fire milliarder så det seneste fodbold-VM. 1,2 milliarder så kvindernes VM i fjor, som USA vandt. Tillykke med det.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino overrækker VM-trofæet til USA's Megan Rapinoe. Foto: Bernadett Szabo/ Ritzau Scanpix

Den anden grund er USA og soccer. Og tillad mig at sige, at USA er ved at blive en fodboldstormagt. Vi vil arrangere VM i 2026 i Nordamerika. Og præsident Trump har været med fra begyndelsen. Han ønskede, at mesterskabet skulle arrangeres sammen med Canada og Mexico, et forspil til den fantastiske handelsaftale, du underskrev i forrige uge. På den måde er soccer også en forløber til handel.’

INDEN VI går videre med Infantinos tale, må jeg lige indskyde, at det nok kommer bag på Trump, at han var en medvirkende årsag til, at USA sammen med Mexico og Canada sikrede sig VM i 2026. Det er i hvert fald ikke det indtryk, jeg har fået, efter at jeg flere gange har mødt de amerikanske VM-arrangører. Men lad det nu fare. Tilbage til Infantinos tale:

’Den tredje årsag er dig, præsident. Præsident Trump er definitivt en sportsmand. Jeg er så heldig, at jeg gennem livet har mødt verdens bedste fodboldspillere. Præsident Trump er lavet af det samme materiale. Hen er en konkurrencemand. Han ønsker at vinde. Han ønsker at vise, hvem der er bedst.

Han siger faktisk det, mange tænker, men vigtigst, han gør det, han siger. Det betyder, at den amerikanske drøm bliver til virkelighed. Og jer er sikker på at med din hjælp, præsident, med dit bidrag og med bidraget fra alle her ved bordet, vil vi sørge for, at den amerikanske drøm bliver opfyldt, ikke bare i USA, som vi har set, men i hele verden.’

TRUMP VAR ikke sen til at takke for talen. Og han tog gladeligt æren for, at USA fik VM i 2026 og Los Angeles OL i 2028. Han kaldte konsekvent Infantino for Johnny og i øvrigt mente han, at de var lavet af det samme stof.

Artiklen fortsætter under billedet...

Donald Trump labbede hyldesten i sig. Foto: Jim Watson/ Ritzau Scanpix

Nu er der nok enkelte, der vil undre sig over, hvorfor Infantino bruger tid med verdens magthavere i Davos i stedet for at være til stede på alverdens fodboldarenaer. Svaret skal findes i den selvforståelse, som hersker hos skiftende FIFA-præsidenter.

Den brasilianske stortyv Joao Havelange omgikkes i sin tid glad diverse diktatorer og statsledere. Sepp Blatter tog den til nye højder. Han spiste gerne middag med Liberias præsident, massemorderen og krigsforbryderen Charles Taylor, for næste morgen at besøge statslederne i Moskva eller Washington.

DET VAR selvsamme Blatter, som proklamerede, at FIFA var verdens største stormagt, fordi der var flere der spillede og så fodbold, end var der var indbyggere i noget land i verden.

Den tanke har Gianni Infantino tydeligvis taget til sig. Især når han står foran spejlet. Det seneste år har han fået en stor orden af Ruslands præsident Vladimir Putin, som han snart ser oftere end sin egen familie.

Artiklen fortsætter under billedet...

De er også bedste venner. Foto: Ritzau Scanpix

HAN REJSER også ustandseligt til Kina, hvor han sammen med præsident Xi Jinping har landet flere aftaler. Blandt andet skal Kina være vært for det nye udvidede Klub-VM med deltagelse af 24 hold i 2021. Mon ikke Infantino har fortalt Jinping, at Kina er ved at blive en fodboldstormagt.

Alt andet ville ligne ham dårligt. Og man skal ikke være smålig, når man nu selv er verdens mægtigste mand.

Se også: Rent hykleri: Bliv væk, Platini

Se også: Legende er ikke i tvivl: Blev lokket i fælde

Se også: Hvidvasker Saudi-Arabien for 900 millioner