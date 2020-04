FIFA fægter i blinde

FIFA – fodboldens verdensforbund – kæmper i disse timer, dage og uger på at strikke den internationale matchkalender sammen, men på grund af coronapandemien er det som at fægte i blinde.

TIDLIGERE var der optimister, der troede på, at fodbolden i Europa kunne genoptages i maj. Det er der ikke længere, meget der tyder på.

NU TALER det europæiske fodboldforbund, UEFA, om at man må bruge juli og august til at spille de nationale ligaer færdige. De daglige voldsomt høje dødstal i lande som Italien og Spanien gør det dog svært at tro på, at det bliver en mulighed.

ENDNU vanskeligere bliver det at få afviklet de resterende kampe i Champions League og Europa League. Der bliver stor forskel på, hvornår fodbolden kan komme i gang i de enkelte lande, og de mange rejserestriktioner gør det heller ikke lettere.

TORSDAG havde FIFA videomøde med repræsentanter fra spillernes fagforening, FIFPro, med klubbernes organisation, ECA, og med De Europæiske Ligaer for at finde løsninger på de milliardtab, fodbolden lider på grund af coronaen. FIFA er klar med en hjælpepakke, men hvordan pengene skal fordeles, er endnu uvist.

FREDAG havde FIFA sat konføderationerne i stævne for at se på mulighederne for at få afviklet de forskellige turneringer for landshold. Foreløbig er al landsholdsfodbold lagt til side for at gøre plads til ligafodbolden, og det er tvivlsomt, om vi får landskampe at se før til september.

WEEKENDEN skal FIFA bruge til endnu et forsøg på at strikke en matchkalender sammen. Der skal nok komme et bud på en løsning, men sådan som coronaen stadig hærger, kan alt blive ændret igen efter påske. Ingen kan komme med et ædrueligt bud på, hvornår vi igen kan opleve det smukke spil på vores stadioner.

